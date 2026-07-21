سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: براساس سیاست‌های مورد تصویب مجلس، دولت باید سالانه پیشرفت برنامه هفتم را به مجلس گزارش دهد و این نکته مورد تاکید نمایندگان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عباس گودرزی در تشریح نشست امروز نمایندگان که به صورت وبیناری برگزار شد، گفت: با توجه به اصلاحیه ماده یک آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی هفته گذشته مجلس، این جلسه به صورت آزمایشی برای تنظیم ترتیبات جدید برگزاری جلسات برگزار شد و در کنار این موضوع نمایندگان به بیان دغدغه‌های ملی و منطقه‌ای پرداختند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه «ضرورت ارائه گزارش دولت از عملکرد خود در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه» موضوع دیگری بود که نمایندگان در این جلسه به آن پرداختند، تاکید کرد: براساس سیاست‌های مورد تصویب مجلس، دولت باید سالانه پیشرفت برنامه هفتم را به مجلس گزارش دهد و این نکته مورد تاکید نمایندگان قرار گرفت.