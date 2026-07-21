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استاندار مازندران از روند مطلوب اجرای پروژه سایت مدرن پسماند قائمشهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاندار مازندران، با اشاره به روند مطلوب اجرای پروژه سایت مدرن پسماند قائمشهر، از پیشرفتهای چشمگیر این مجموعه خبر داد وگفت: هماکنون عملیات تکمیل محوطه تخمیر با سرعت مناسب در حال انجام است و اجرای ادامه قالببندی و بتنریزی دیوار حائل نیز در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: در کنار این اقدامات عمرانی، ساماندهی لندفیل قدیمی سایت نیز آغاز شده که نقش مهمی در بهبود شرایط زیستمحیطی و ارتقای مدیریت پسماند منطقه خواهد داشت.
استاندار مازندران با بیان اینکه پروژه سایت مدرن پسماند قائمشهر یکی از طرحهای مهم زیرساختی استان در حوزه محیط زیست و مدیریت پسماند محسوب میشود، تصریح کرد: تکمیل و نصب تجهیزات مورد نیاز این مجموعه نیز هماکنون در حال انجام است و بخشهای مختلف پروژه به صورت همزمان در حال پیشرفت هستند.
یونسی رستمی خاطرنشان کرد: با تداوم روند فعلی و بسیج ظرفیتهای اجرایی، این پروژه در مسیر بهرهبرداری قرار گرفته و میتواند نقش مؤثری در ارتقای نظام مدیریت پسماند و کاهش مشکلات زیستمحیطی شهرستان قائمشهر و مناطق پیرامونی ایفا کند.