نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد گفت: در شرایطی که دشمن از همه ظرفیت‌های رسانه‌ای برای ترویج ناهنجاری‌ها استفاده می‌کند، ما نیز باید از این بستر برای توسعه معارف دینی و فرهنگ نماز بهره ببریم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، نماینده ولی فقیه در استان در جلسه شورای اقامه نماز با تاکید بر اینکه آنچه تاکنون موجب ایستادگی و پیروزی جبهه مقاومت شده، ایمان و اقامه نماز است گفت: امروزه دشمنان با به کارگیری تمام قوا از جمله ایجاد شک و تردید در دلهای مسلمانان به دنبال شکست ایران اسلامی است؛ تنها با تکیه بر ایمان، اخلاق اسلامی و معنویت می توانیم بر امپراتوری‌های بزرگ زمان غلبه کنیم.

آیت الله حسینی با بیان اینکه تقویت معنویت در کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش مؤثری دارد، گفت: اگر به دنبال کاهش بزهکاری، سرقت، خشونت و ناهنجاری‌های اجتماعی هستیم، باید فرهنگ نماز و معنویت را در جامعه گسترش دهیم، زیرا نماز پایه و اساس همه خوبی‌ها است.

وی بر ترویج فریضه نماز به عنوان چارچوب احکام دین در مدارس و دانشگاه‌ها تاکید کرد و ادامه داد: در شرایطی که برخی کشور‌هایی که ادعای مسلمانی دارند اقدام به فساد و فحشا می کنند، جمهوری اسلامی ایران و رسانه‌ ملی آن یعنی صداوسیما در دنیا به عنوان مبلغ دین خوب عمل کرده ولی این کافی نیست و باید بیشتر در این زمینه کار شود.

آیت الله حسینی با اشاره به ظرفیت مساجد در استان، گفت: در شهر یاسوج بیش از هزار و ۲۰۰ مسجد و حسینیه وجود دارد که بخش عمده آنها به همت مردم ساخته شده است و این مراکز نقش مهمی در ترویج فرهنگ دینی، تربیت نسل جوان و اقامه نماز دارند.

وی در ادامه با اشاره به برخی چالش‌ها در حوزه اقامه نماز، افزود: کمبود امام جماعت یکی از مشکلات موجود است و لازم است دستگاه‌های اجرایی، ادارات و مدارس اهتمام بیشتری به برگزاری نماز جماعت داشته باشند و نظارت لازم در این زمینه صورت گیرد.

امام جمعه یاسوج همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از رسانه‌ها و فضای مجازی برای ترویج فرهنگ نماز تأکید کرد و گفت: در شرایطی که دشمن از همه ظرفیت‌های رسانه‌ای برای ترویج ناهنجاری‌ها استفاده می‌کند، ما نیز باید از این بستر برای توسعه معارف دینی و فرهنگ نماز بهره ببریم.

وی در پایان با انتقاد از برخی هنجارشکنی‌های اجتماعی، بر ضرورت صیانت از ارزش‌های فرهنگی و رعایت حقوق عمومی تأکید کرد و گفت: حفظ فرهنگ عمومی، رعایت حقوق شهروندان و جلوگیری از رفتارهایی که موجب مزاحمت و آسیب به جامعه می‌شود، وظیفه‌ای انسانی، اخلاقی و اجتماعی است.