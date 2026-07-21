در جلسه شورای اقامه نماز مطرح شد؛
توسعه معارف دینی و نماز؛ سلاح مقابله با ترویج ناهنجاریها
نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد گفت: در شرایطی که دشمن از همه ظرفیتهای رسانهای برای ترویج ناهنجاریها استفاده میکند، ما نیز باید از این بستر برای توسعه معارف دینی و فرهنگ نماز بهره ببریم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نماینده ولی فقیه در استان در جلسه شورای اقامه نماز با تاکید بر اینکه آنچه تاکنون موجب ایستادگی و پیروزی جبهه مقاومت شده، ایمان و اقامه نماز است گفت: امروزه دشمنان با به کارگیری تمام قوا از جمله ایجاد شک و تردید در دلهای مسلمانان به دنبال شکست ایران اسلامی است؛ تنها با تکیه بر ایمان، اخلاق اسلامی و معنویت می توانیم بر امپراتوریهای بزرگ زمان غلبه کنیم. آیت الله حسینی با بیان اینکه تقویت معنویت در کاهش آسیبهای اجتماعی نقش مؤثری دارد، گفت: اگر به دنبال کاهش بزهکاری، سرقت، خشونت و ناهنجاریهای اجتماعی هستیم، باید فرهنگ نماز و معنویت را در جامعه گسترش دهیم، زیرا نماز پایه و اساس همه خوبیها است.
وی بر ترویج فریضه نماز به عنوان چارچوب احکام دین در مدارس و دانشگاهها تاکید کرد و ادامه داد: در شرایطی که برخی کشورهایی که ادعای مسلمانی دارند اقدام به فساد و فحشا می کنند، جمهوری اسلامی ایران و رسانه ملی آن یعنی صداوسیما در دنیا به عنوان مبلغ دین خوب عمل کرده ولی این کافی نیست و باید بیشتر در این زمینه کار شود.
آیت الله حسینی با اشاره به ظرفیت مساجد در استان، گفت: در شهر یاسوج بیش از هزار و ۲۰۰ مسجد و حسینیه وجود دارد که بخش عمده آنها به همت مردم ساخته شده است و این مراکز نقش مهمی در ترویج فرهنگ دینی، تربیت نسل جوان و اقامه نماز دارند.
وی در ادامه با اشاره به برخی چالشها در حوزه اقامه نماز، افزود: کمبود امام جماعت یکی از مشکلات موجود است و لازم است دستگاههای اجرایی، ادارات و مدارس اهتمام بیشتری به برگزاری نماز جماعت داشته باشند و نظارت لازم در این زمینه صورت گیرد.
امام جمعه یاسوج همچنین بر ضرورت بهرهگیری از رسانهها و فضای مجازی برای ترویج فرهنگ نماز تأکید کرد و گفت: در شرایطی که دشمن از همه ظرفیتهای رسانهای برای ترویج ناهنجاریها استفاده میکند، ما نیز باید از این بستر برای توسعه معارف دینی و فرهنگ نماز بهره ببریم.
وی در پایان با انتقاد از برخی هنجارشکنیهای اجتماعی، بر ضرورت صیانت از ارزشهای فرهنگی و رعایت حقوق عمومی تأکید کرد و گفت: حفظ فرهنگ عمومی، رعایت حقوق شهروندان و جلوگیری از رفتارهایی که موجب مزاحمت و آسیب به جامعه میشود، وظیفهای انسانی، اخلاقی و اجتماعی است.
در این نشست مقرر شد آیین پخش اذان وقرآن در پارکها ومکانهای گردشگری در دستور کار قرار گیرد وبا افرادی که در مناسبات عزای ائمه از جمله محرم وصفر اقدام به آلودگی صوتی و ناهنجاری در خیابانها و مکانهای عمومی می کنند برخورد جدی شود.