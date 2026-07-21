همزمان با هفته بهزیستی، نخستین خانه توانبخشی ویژه افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی استان قم با نام «خانه مهرورزان» در شهر قاهان افتتاح شد؛ مرکزی که با مشارکت خیران و حمایت بهزیستی، خدمات تخصصی توانبخشی را به افراد دارای معلولیت ارائه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، خانه توانبخشی «خانه مهرورزان» به همت خیران شهر قاهان، در زمینی به مساحت هزار و ۲۰۰ متر مربع و زیربنای ۳۰۰ متر مربع در دو طبقه احداث شد. برای تجهیز و بهره‌برداری از این خانه توانبخشی نیز بیش از ۲۰ میلیارد ریال از سوی اداره کل بهزیستی استان قم و یک مؤسسه خیریه هزینه شده است.

در حال حاضر ۱۰ نفر در این مرکز از خدمات تخصصی بازتوانی جسمی و حرکتی بهره‌مند هستند و پس از طی دوره درمان و توانبخشی، به آغوش خانواده‌های خود بازخواهند گشت. ظرفیت این مرکز در آینده به ۲۰ نفر افزایش خواهد یافت.

خانه مهرورزان نخستین مرکز توانبخشی ویژه معلولان جسمی و حرکتی در استان قم است که با مجوز و تحت نظارت اداره کل بهزیستی فعالیت می‌کند و گامی مؤثر در توسعه خدمات توانبخشی و ارتقای کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت به شمار می‌رود.

امروز همچنین به مناسبت هفته بهزیستی (۲۴ تا ۳۰ تیرماه) مرکز مشاوره ندای زندگی نیز در میدان مفید قم به بهره‌برداری رسید. این مرکز با ارائه خدمات تخصصی در حوزه‌های مشاوره خانواده، روان‌شناسی کودک و نوجوان، مدیریت استرس، مشاوره تحصیلی و ازدواج، با حضور روان‌شناسان و مشاوران مجرب فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف از راه‌اندازی این مرکز، ارائه خدمات تخصصی سلامت روان، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و تقویت بنیان خانواده عنوان شده است.