کشور‌های جنوب‌شرق آسیا نگرانی خود را درباره ازسرگیری درگیری‌ها میان آمریکا و ایران ابراز کرده‌اند، زیرا بسته شدن تنگه هرمز بار دیگر امنیت انرژی این منطقه را در معرض خطر قرار داده است.

به گزراش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه سی ان ان، کشور‌های جنوب‌شرق آسیا «نگرانی‌های جدی» خود را درباره ازسرگیری درگیری‌ها میان آمریکا و ایران ابراز کرده‌اند، زیرا بسته شدن تنگه هرمز بار دیگر امنیت انرژی این منطقه را در معرض خطر قرار داده است.

وزرای امور خارجه کشور‌های عضو اتحادیه کشور‌های جنوب‌شرق آسیا (آسه‌آن) در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: «ما عمیقا نگران هستیم که این تحولات، تلاش‌های مستمر میانجی‌های اصلی را به‌شدت تضعیف کند و چشم‌انداز دستیابی به راه‌حلی مسالمت‌آمیز از طریق گفت‌و‌گو و دیپلماسی را کاهش دهد.»

بر اساس این گزارش، کشور‌های آسیایی بیشترین آسیب را از بسته شدن عملی تنگه هرمز از سوی ایران متحمل شده‌اند، آبراه حیاتی که حدود ۶۰ درصد از انرژی مورد نیاز این منطقه از طریق آن تأمین می‌شود.

اوایل امسال، این کشور‌های گرفتار کمبود انرژی، برای حفظ پایداری اقتصاد خود به اقدامات فوق العاده‌ای متوسل شدند، تا جایی که فیلیپین حتی اوضاع اضطراری ملی اعلام کرد.

آژانس بین‌المللی انرژی ماه گذشته اعلام کرد: که مسدود شدن این آبراه از سوی ایران باعث کمبود فرآورده‌های نفتی مورد استفاده برای تولید کود، محصولات پلاستیکی، مواد شیمیایی و همچنین گاز مایع مصرفی خانوار‌ها برای پخت‌وپز در سراسر جنوب‌شرق آسیا شده است. همچنین قیمت سوخت نیز در سراسر این منطقه به شدت افزایش یافت.

وزرای امور خارجه آسه‌آن (اتحادیه کشور‌های جنوب‌شرق آسیا) روز سه‌شنبه اعلام کردند که ازسرگیری درگیری‌ها میان آمریکا و ایران، «پیامد‌های بیشتری» برای تجارت، انرژی و امنیت غذایی منطقه خواهد داشت. بر اساس این بیانیه، ثبات زنجیره‌های تأمین محصولات کشاورزی و کود‌ها از جمله نگرانی‌های اصلی است.