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همزمان با هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر، نزدیک به یک تن انواع مواد مخدر غیرقابل استحصال در همدان امحاء شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، فرمانده انتظامی استان همدان در این مراسم با تأکید بر عزم جدی پلیس در مقابله با سوداگران مرگ گفت: در چهار ماهه نخست امسال، کشفیات مواد مخدر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد افزایش داشته است.
سردار حسین نجفی افزود: در این مدت ۲۳ باند قاچاق مواد مخدر متلاشی، بیش از ۵ هزار عملیات پلیسی در استان اجرا و بیش از هزار و ۵۰۰ قاچاقچی و توزیعکننده مواد مخدر دستگیر شدند.
او همچنین از دستگیری نزدیک به ۴ هزار معتاد و نگهدارنده مواد مخدر و معرفی آنان به مراجع قضایی و مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ خبر داد و تأکید کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی، همراهی مردم و اجرای طرحهای پاکسازی، برخوردی قاطع، هدفمند و بیامان با قاچاقچیان و توزیعکنندگان مواد مخدر خواهد داشت.
در این برنامه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و جمعی از مسئولان استان همدان حضور داشتند.