به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، فرمانده انتظامی استان همدان در این مراسم با تأکید بر عزم جدی پلیس در مقابله با سوداگران مرگ گفت: در چهار ماهه نخست امسال، کشفیات مواد مخدر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد افزایش داشته است.

سردار حسین نجفی افزود: در این مدت ۲۳ باند قاچاق مواد مخدر متلاشی، بیش از ۵ هزار عملیات پلیسی در استان اجرا و بیش از هزار و ۵۰۰ قاچاقچی و توزیع‌کننده مواد مخدر دستگیر شدند.

او همچنین از دستگیری نزدیک به ۴ هزار معتاد و نگهدارنده مواد مخدر و معرفی آنان به مراجع قضایی و مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ خبر داد و تأکید کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی، همراهی مردم و اجرای طرح‌های پاکسازی، برخوردی قاطع، هدفمند و بی‌امان با قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر خواهد داشت.

در این برنامه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و جمعی از مسئولان استان همدان حضور داشتند.