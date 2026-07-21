پیشرفت ۵۷ درصدی طرح آبرسانی سد کوچری به ساوه؛ انتقال سالانه ۱۴ میلیون مترمکعب آب شرب
معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقهای مرکزی گفت: پروژه آبرسانی به شهر ساوه و ۲۷ روستای مسیر از خط انتقال سد کوچری به قم به ۵۷ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده و با بهرهبرداری از آن، سالانه ۱۴ میلیون مترمکعب آب شرب به ساوه منتقل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقهای مرکزی از پیشرفت ۵۷ درصدی پروژه آبرسانی به شهر ساوه از خط انتقال سد کوچری به قم خبر داد و گفت: این طرح یکی از مهمترین پروژههای زیرساختی تأمین آب شرب استان مرکزی است که برای تکمیل آن به ۳۵ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
محمدعلی تاجآبادی افزود: خط انتقال اصلی این پروژه به طول ۱۳۱ کیلومتر طراحی شده که تاکنون ۷۰ کیلومتر آن اجرا شده و عملیات اجرایی ۶۱ کیلومتر باقیمانده ادامه دارد. انتقال آب در این طرح بهصورت ثقلی انجام میشود.
وی با بیان اینکه ظرفیت انتقال آب این پروژه ۴۴۴ لیتر بر ثانیه است، گفت: از این میزان، ۴۰ لیتر بر ثانیه برای تأمین نیاز بخش صنعت در نظر گرفته شده و با بهرهبرداری از طرح، سالانه ۱۴ میلیون مترمکعب آب شرب به شهر ساوه منتقل خواهد شد.
معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقهای مرکزی افزود: اجرای خط انتقال با لولههای فولادی ۹۰۰ میلیمتری، احداث مخزن ذخیره ۲ هزار مترمکعبی، آبرسانی به ۲۷ روستا در مسیر و تأمین آب از تصفیهخانه دودهک از مهمترین بخشهای این پروژه است.
تاجآبادی با اشاره به پیشرفت عملیات اجرایی گفت: تاکنون ۷۰ کیلومتر خط انتقال، ۱۰۸ کیلومتر جاده دسترسی، ۵۳۱ متر عملیات پایپجکینگ، ۱۲ حوضچه و چاهک تخلیه آب و ۳۴ آبنمای سنگی در مسیر احداث شده است.
وی همچنین از اجرای پروژه آبرسانی اضطراری به ساوه از خط اصلی انتقال خبر داد و افزود: این طرح برای انتقال آب چاههای استوج و محمودآباد با هدف جبران بخشی از کمبود آب شرب شهر ساوه در شرایط خشکسالی اجرا شده که ۱۵ کیلومتر آن وارد مدار بهرهبرداری شده و بخش باقیمانده نیز ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقهای مرکزی با تأکید بر تداوم خشکسالی و تنش آبی در ساوه گفت: تکمیل این پروژه از اولویتهای اصلی شرکت آب منطقهای مرکزی است و با تأمین اعتبارات لازم، روند اجرای آن با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد