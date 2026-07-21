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مجموعه تلویزیونی «صدای قلب من» و فیلم سینمایی «سر به مهر» از شبکه تماشا و نمایش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه «صدای قلب من» محصول خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ به نویسندگی و کارگردانی محمدمهدی چوپانی، از چهارشنبه ۳۱ تیر ساعت ۱۷ از شبکه تماشا پخش می شود.
این مجموعه تلویزیونی روایتی احساسی و تأملبرانگیز از عشق، انتظار، ایمان، رذالت و اصالت انسانی را در قالبی داستانی و امروزی به تصویر میکشد. این مجموعه با تمرکز بر فراز و فرودهای زندگی و آزمونهای دشوار انسان، بر این باور تأکید میکند که پایان تاریکی، روشنایی است، به شرط صبر و پایداری.
در مجموعه «صدای قلب من»، هنرمندانی از جمله سوگل طهماسبی، مرتضی امینیتبار، مینا شفیعی، اعظم کبودیان و آرزو تهرانی، با حضور علیرضا جلالیتبار، علی اوسیوند و نسرین نکیسا به ایفای نقش پرداختهاند.
فیلم سینمایی «سر به مُهر» به کارگردانی هادی مقدم دوست و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی امشب ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم داستان دختر تنها و خستهای است که زندگی اش را در وبلاگ اش مینویسد و پس از خواستگاری توسط برادر دوستش صحبتهای اولیه درباره ازدواج انجام میشود. او که نماز نمیخواند، بنا به شرایط زندگی شروع به خواندن نماز کرده و الان شهامت اینکه به خواستگارش نماز خواندن خود را بگوید ندارد و خجالت میکشد ولی...
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان لیلا حاتمی، آرش مجیدی، خاطره اسدی و سمیرا مسلمی را نام برد.
فیلم سینمایی «سر به مهر» توانست سیمرغ بلورین بخش کارگردانی نگاه نو در سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر را برای هادی مقدمدوست به ارمغان آورد.