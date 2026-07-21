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فرمانده کل انتظامی کشور در بازدید از زیرساختهای مرز مهران گفت: تاکنون ۶۰۰ هزار گذرنامه زیارتی برای زائران اربعین صادر شده و سامانه هوشمند «سجاد» برای کاهش ایستایی در دو سوی مرز فعال شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، مرز بینالمللی مهران حال و هوای دیگری به خود گرفته است. موج سفر زائران به عتبات عالیات آغاز شده و تمهیدات گستردهای برای تسهیل تردد آنان اندیشیده شده است.
سردار «احمدرضا رادان» فرمانده کل انتظامی کشور در بازدید از زیرساختهای مرز مهران، از صدور ۶۰۰ هزار گذرنامه زیارتی برای زائرانی که از مرزهای زمینی کشور عازم سفر اربعین هستند، خبر داد.
وی با اشاره به فعالسازی سامانه «سجاد» برای مرزهای کشور با همکاری کشور عراق، گفت: با راهاندازی این سامانه، ایستایی زائران در دو سوی مرز به حداقل زمان ممکن کاهش مییابد و روند تردد با سرعت و سهولت بیشتری انجام خواهد شد.