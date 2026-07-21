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در همکاری مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و برنامه توسعه ملل متحد، ۳۰ کانون بحرانی تولید گردوغبار در کشور شناسایی و اولویتبندی شد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما بر اساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست این طرح با هدف تقویت مدیریت علمی پدیده گردوغبار و ایجاد مبنایی برای تصمیمگیریهای راهبردی در سطح ملی انجام شده است.
در این مطالعه علمی، کانونهای داخلی تولید گردوغبار با بهرهگیری از فناوریهای سنجش از دور و سامانههای اطلاعات جغرافیایی (GIS) مورد ارزیابی قرار گرفتند.
در این فرآیند، سه مؤلفه اصلی شامل «شدت خطر وقوع»، «آسیبپذیری زیستبوم» و «میزان در معرض قرارگیری جمعیت و زیرساختهای حیاتی» بهصورت یکپارچه تحلیل شدهاند.
نتایج حاصل از این طرح، نقشههایی را فراهم کرده است که میتواند بهعنوان مبنایی علمی برای هدایت اعتبارات، اولویتبندی اقدامات مدیریتی و اجرای برنامههای مقابله با گردوغبار بهکار گرفته شود.
همچنین انتظار میرود از این دستاوردها در زمینههای حیاتی همچون تأمین حقابههای محیطزیستی، احیای پوشش گیاهی، تثبیت خاک و حفاظت از سکونتگاههای در معرض خطر استفاده شود. این اقدام گامی مهم در جهت گذار از مدیریت بحران به سمت مدیریت پیشگیرانه و دانشمحور در مواجهه با چالشهای زیستمحیطی کشور محسوب میشود.