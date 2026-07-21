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تیم ملی بانوان کشورمان در رقابتهای آزاد تکواندو کره جنوبی، با کسب یک نشان طلا، یک نقره و سه برنز، عملکردی امیدوارکننده از خود به نمایش گذاشت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی بانوان ایران با ترکیبی جوان و با هدایت مهروز ساعی، راهی رقابتهای آزاد تکواندو کره جنوبی (G۲) شد. ساعی در این مسابقات با هدف پشتوانهسازی و میدان دادن به نسل جدید تکواندو زنان، تیمی با میانگین سنی پایین را روانه شیاپچانگ کرد؛ تیمی که در غیاب مبینا نعمتزاده، یکی از ستارههای خود که به دلیل مصدومیت این رقابتها را از دست داد، موفق شد با کسب پنج مدال، نتایج قابل توجهی به دست آورد.
در پایان این مسابقات، حنا زرینکمر در وزن مثبت ۷۳ کیلوگرم با عملکردی درخشان روی سکوی نخست ایستاد. او پس از شکست نمایندگان چینتایپه و کره جنوبی، در دیدار پایانی نیز ژو لی، ملیپوش مطرح چین و عنواندار مسابقات قهرمانی جهان و گرندپری را از پیش رو برداشت و مدال طلای این رقابتها را به گردن آویخت.
ناهید کیانی، کاپیتان تیم ملی در وزن منفی ۵۷ کیلوگرم، با چهار پیروزی متوالی برابر نمایندگان هند، استرالیا، ازبکستان و چین، راهی دیدار فینال شد. او در مسابقه پایانی مقابل دهاوی، ملیپوش باتجربه مراکش و دارنده مدال طلای زیر ۲۱ سالههای جهان، نتیجه را واگذار کرد و به مدال نقره رسید.
در وزن منفی ۴۶ کیلوگرم، ساینا کریمی نمایش قابل قبولی داشت و با سه پیروزی متوالی برابر نمایندگان بریتانیا، روسیه و چین به نیمهنهایی رسید. کریمی در ادامه برابر دیگر نماینده چین شکست خورد و با ایستادن بر سکوی سوم، مدال برنز مسابقات را از آن خود کرد.
ساغر مرادی، ملیپوش وزن منفی ۶۷ کیلوگرم، نیز با عبور از نمایندگان کره جنوبی، آمریکا و چینتایپه، خود را به نیمهنهایی رساند و پس از شکست برابر نماینده میزبان، صاحب مدال برنز شد.
در وزن منفی ۷۳ کیلوگرم نیز باران نعمتی در دومین اعزام بینالمللی خود عملکردی امیدوارکننده داشت. او با برتری مقابل نماینده چینتایپه راهی نیمهنهایی شد، مدال برنز خود را قطعی کرد و در نهایت با قرار گرفتن بر سکوی سوم، نخستین مدال بینالمللی خود را به دست آورد.
در کنار مدالآوران، چهار ملیپوش دیگر ایران نیز تجربه ارزشمندی از حضور در این رقابتها کسب کردند.
روژان گودرزی در وزن منفی ۵۳ کیلوگرم پس از یک پیروزی برابر نماینده استرالیا، در دومین مبارزه برابر دیگر تکواندوکار این کشور متوقف شد. هستی محمدی در وزن منفی ۵۷ کیلوگرم پس از غلبه بر نماینده آمریکا، مقابل نماینده مراکش از دور رقابتها کنار رفت. فرشته فتحی در وزن منفی ۶۷ کیلوگرم با پیروزی مقابل نماینده استرالیا آغاز کرد، اما در ادامه برابر نماینده چین شکست خورد. همچنین فاطمه احمدی در وزن مثبت ۷۳ کیلوگرم، پس از عبور از نماینده ازبکستان، در دومین مبارزه برابر تکواندوکار کره جنوبی از ادامه مسابقات بازماند.
تیم جوان مهروز ساعی در پایان رقابتهای آزاد تکواندو کره جنوبی (G۲)، با کسب یک مدال طلا، یک مدال نقره و سه مدال برنز، ضمن ثبت عملکردی موفق، تجربهای ارزشمند برای نسل آینده تکواندوی زنان ایران رقم زد.