پخش زنده
امروز: -
دانشآموزان استان چهارمحال و بختیاری در مسابقه کشوری ایران دیجیتال خوش درخشیدند.
به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، معاون آموزش متوسطه ادارهکل آموزش و پرورش استان گفت: در این مسابقه، ۱۰ دانشآموز در سطح کشور موفق به کسب رتبه برتر شدند که سه نفر از آنان از دانشآموزان مستعد چهارمحال و بختیاری بودند.
عبدالرضا خسروی افزود: توسعه آموزشهای مهارتی، تقویت سواد دیجیتال و فراهمکردن زمینه دسترسی دانشآموزان به منابع آموزشی نوین از اولویت ها است و در این مسیر، همکاری دستگاههای مرتبط میتواند به شناسایی و شکوفایی استعدادهای دانشآموزی کمک کند.