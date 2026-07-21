به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، معاون آموزش متوسطه اداره‌کل آموزش و پرورش استان گفت: در این مسابقه، ۱۰ دانش‌آموز در سطح کشور موفق به کسب رتبه برتر شدند که سه نفر از آنان از دانش‌آموزان مستعد چهارمحال و بختیاری بودند.

عبدالرضا خسروی افزود: توسعه آموزش‌های مهارتی، تقویت سواد دیجیتال و فراهم‌کردن زمینه دسترسی دانش‌آموزان به منابع آموزشی نوین از اولویت ها است و در این مسیر، همکاری دستگاه‌های مرتبط می‌تواند به شناسایی و شکوفایی استعداد‌های دانش‌آموزی کمک کند.