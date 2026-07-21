فرمانده کل انتظامی کشور گفت: همه اقدامات و برنامه‌ریزی‌های انجام شده زمانی ارزشمند خواهد بود که زائران، خدمات پلیس را در عمل احساس و سفری آسان، ایمن و روان را تجربه کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار احمدرضا رادان در نشست قرارگاه اربعین ضمن قدردانی از تلاش کارکنان انتظامی، مرزبانی، پلیس‌های تخصصی، معاونت‌ها و رده‌های پشتیبانی در آماده‌سازی زیرساخت‌های اربعین، افزود: مجموعه انتظامی با تمام ظرفیت برای خدمت‌رسانی شایسته به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) پای کار آمده است.

وی با اشاره به شعار سفری آسان، ایمن و ارزان برای زائران اربعین افزود: همه برنامه‌ریزی‌ها باید در ‌جهت افزایش رضایتمندی مردم باشد، زیرا موفقیت مأموریت اربعین فقط با رضایت زائران معنا پیدا می‌کند.

فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به افزایش سفر زائران ایرانی به عتبات عالیات در ایام ماه محرم، خواستار تحلیل دقیق آمار‌های تردد زائران شد و گفت: بررسی این آمار‌ها می‌تواند در برنامه‌ریزی بهتر و پیش‌بینی دقیق‌تر حجم تردد زائران در ایام اربعین مؤثر باشد.

سردار رادان با تأکید بر نقش پلیس‌های تخصصی در مأموریت اربعین ادامه داد: تمام رده‌های انتظامی باید متناسب با مأموریت‌های ذاتی خود در خدمت‌رسانی به زائران نقش‌آفرینی کنند و این مأموریت، نیازمند هم‌افزایی و مشارکت همه بخش‌های انتظامی است.

وی بر استمرار هماهنگی با مسئولان کشور عراق برای تسهیل تردد زائران، به‌ویژه بهره‌برداری کامل از سامانه سجاد تأکید کرد و گفت: راه‌اندازی کامل این سامانه نقش مؤثری در کاهش زمان انتظار و تسریع عبور زائران از مرز‌ها خواهد داشت.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران همچنین بر آمادگی کامل پلیس در برابر تمام شرایط و سناریو‌های احتمالی اعم از تقویت ایمنی مسیر‌های تردد، کاهش تصادفات، مدیریت هوشمند ترافیک، ارتقای خدمات مرزی و آمادگی کامل نیرو‌های عملیاتی تأکید کرد.

سردار رادان اطلاع‌رسانی دقیق، مستمر و به‌موقع به زائران را از دیگر اولویت‌های مأموریت اربعین دانست و اظهار کرد: معاونت فرهنگی و اجتماعی فراجا با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های رسانه‌ای، آموزش‌های لازم و هشدار‌های مورد نیاز را برای افزایش آگاهی زائران و تسهیل سفر آنان ارائه کند.

وی در پایان با تأکید بر تکریم زائران و همچنین حفظ کرامت آنان خاطرنشان کرد: همه فرماندهان باید با مدیریت جهادی، همدلی و خدمت صادقانه، شرایطی فراهم کنند تا زائران با خاطره‌ای خوش از خدمات پلیس، این سفر معنوی را به پایان برسانند.