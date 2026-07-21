مدیر حج و زیارت کهگیلویه و بویراحمد گفت: تاکنون هشت هزار و ۲۰۰ زائر برای شرکت در مراسم پیاده روی اربعین در سامانه سماح نام نویسی کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر کل حج وزیارت استان گفت: زوار حسینی برای دریافت هر گونه خدمات ارزی و بیمه‌ای باید حتما ثبت نام خود را در این سامانه به نشانی: https://samah.haj.ir تکمیل و به روز‌های آخر موکول نکنند.

قوامی نژاد افزود: امسال ۲۵ کارگزار خبره حج وزیارت استان در ستاد گمشدگان در کربلا حضور می یابند و به مردم خدمات ارائه می دهند.

وی ادامه داد: زائران می‌توانند تا ۱۲ مرداد با مراجعه به بانک‌های عامل ارز دریافت کنند.

مدیر حج و زیارت استان گفت: به هر زائر پیاده روی اربعین بالای پنج سال، ۲۰۰ هزار دینار ارز اختصاص می‌یابد.