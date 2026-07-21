به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی از ظرفیت‌های تولیدی شهرستان تفرش بازدید و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات باغداران منطقه قرار گرفت.

یکی از باغداران نمونه که از برگزیدگان بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۲ نیز هست، در سطحی افزون بر ۳ هکتار، به تولید گیلاس تک‌دانه مشغول است. این باغ با تولید سالانه بیش از ۴۵ تن محصول، زمینه اشتغال مستقیم بیش از ۲۰ نفر را فراهم کرده است.

کتانفروش در حاشیه این بازدید گفت: حدود ۴۰ هکتار از باغات شهرستان تفرش در روستای مرگه و در این منطقه قرار دارد و بیشترین محصول تولیدی نیز گیلاس است که از کیفیت، تناژ و عملکرد بسیار مطلوب و خوبی برخوردار است.

کتانفروش افزود: این منطقه به عنوان منطقه مناسب تولید محصولات باغی می‌تواند در برنامه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی استان، برای تولید محصولات با کیفیت و در حد و اندازه استاندارد‌هایی که قابلیت صادرات را دارند واقع شود.

او ابراز داشت: یکی از باغات این منطقه با مساحت ۷ هکتار که تقریبا نزدیک به نیمی از این باغ به تولید محصول گیلاس اختصاص داده شده، با میانگین برداشت حدود ۱۰ تا ۱۲ تن در هکتار عملکرد بسیار خوب و مطلوبی دارد.

محصولات این منطقه در سطح استان و در بازار‌های داخلی استان توزیع می‌شوند.