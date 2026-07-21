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معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از تولید سالانه بیش از ۱۸۱ تن گوشت شتر در استان فارس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، فلاحی گفت: این بخش با بهرهبرداری از بیش از ۵ هزار نفر شتر، نقش راهبردی در تنوعبخشی به زنجیره تولیدات دامی ایفا میکند.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس سهشنبه ۳۰ تیر در نشست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی فارس با اشاره به ظرفیتهای گسترده این حوزه افزود: علاوه بر تولید گوشت، شترهای استان قابلیت تولید شیر را نیز دارند که بخش عمده آن به صورت خودمصرفی در خانوارهای بهرهبردار استفاده میشود.
او همچنین با توجه به ظرفیت گردشگری و ورزشی این صنعت بیان کرد: در حال حاضر ۷۷۵ نفر از متولیان شترهای سوارکاری در دو سایت تخصصی شهرستانهای لارستان و فراشبند فعالیت میکنند که برای شرکت در مسابقات بینالمللی به کشور قطر هم اعزام میشوند.
فلاحی با تاکید بر اهمیت توسعه این صنعت در مناطق خشک گفت: پرورش شتر در مناطق کمآب و دارای پوشش گیاهی مرتعی، علاوه بر حفظ معیشت بهرهبرداران، زمینه ایجاد ارزش افزوده و توسعه پایدار بخش دامپروری استان را فراهم میسازد.
معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی فارس ادامه داد: از منظر علمی و اکولوژیک، شتر به عنوان گونهای مقاوم به خشکی شناخته میشود که دارای سازگاری فیزیولوژیک بسیار بالایی با شرایط اقلیمی خشک و نیمهخشک است.
او اضافه کرد: برخلاف سایر دامهای تولیدی، شتر با بهرهگیری بهینه از منابع گیاهی مرتعی و با کمترین میزان مصرف آب، میتواند بدون آسیب زدن به اکوسیستم، تولید پروتئین باکیفیت فراهم کند.
فلاحی در پایان بیان کرد: بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، برای توسعه پرورش شتر در استان فارس یک راهکار علمی و عملی و برای مدیریت منابع آبی و مقابله با چالشهای تغییر اقلیم در بخش کشاورزی و دامپروری بسیار مهم است.