نمایشگاه گروهی آثار هنرمندان تجسمی با عنوان «رنگ، نقش و زندگی» در خانه هنر بردسکن افتتاح شد.

برپایی نمایشگاه«رنگ، نقش و زندگی» در بردسکن

برپایی نمایشگاه«رنگ، نقش و زندگی» در بردسکن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بردسکن گفت: این رویداد با هدفِ کاربردی‌سازی آثار هنری در دکوراسیون و حمایت از استعداد‌های جوان هنری برگزار شده است.

حسین‌پور افزود: نمایشگاه گروهی «رنگ، نقش و زندگی» که با همکاری شهرداری، شورای اسلامی شهر، آموزش و پرورش و کانون فرهنگی تبلیغی اُفُق برپا شده است، تا اول مردادماه سال جاری برای بازدید علاقه‌مندان دایر خواهد بود.

شهروندان و دوستداران هنر می‌توانند در نوبت‌های صبح (ساعت ۹ تا ۱۲) و عصر (ساعت ۱۷ تا ۱۹) از این آثار بازدید کنند.