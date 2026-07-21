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عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تأکید بر نقش نوشتافزار و اسباببازی در شکلدهی هویت نسل آینده، گفت: حمایت از تولید داخلی این دو حوزه، علاوه بر رونق اقتصاد، به تقویت فرهنگ و هویت ملی کمک میکند.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ علی شیرینزاد در آیین افتتاح یازدهمین نمایشگاه بینالمللی نوشتافزار و پنجمین نمایشگاه تخصصی اسباببازی در شهرآفتاب تهران، با قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد گفت: برگزاری این نمایشگاه در شرایط خاص کشور، نشاندهنده همت و مسئولیتپذیری فعالان این صنعت برای انجام رسالت خود است.
وی با اشاره به محصولات عرضهشده در نمایشگاه افزود: بخش قابل توجهی از نوشتافزارها و اسباببازیهای موجود در بازار ایرانی نیستند و حتی برخی تولیدات داخلی نیز با نشانها و طراحیهای غیرایرانی عرضه میشوند؛ موضوعی که علاوه بر آثار اقتصادی، آسیبهای فرهنگی و هویتی نیز به همراه دارد.
شیرینزاد گفت: برابر آنچه در کشور تولید میشود، تقریباً به همان میزان نوشتافزار از خارج وارد میکنیم و در حوزه اسباببازی نیز آمار تقریباً به همین شکل است. این موضوع نشان میدهد بازار مصرف داخلی به جای حمایت از تولیدکنندگان ایرانی، به سمت کالاهای خارجی هدایت شده و در نتیجه فرصتهای اشتغال برای جوانان کشور از بین میرود.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تأکید بر اینکه مهمترین آسیب این روند، فرهنگی و هویتی است، گفت: نوشتافزار، اسباببازی و صنایع وابسته ارتباط مستقیمی با شکلگیری هویت فرهنگی جامعه و بهویژه نسل آینده دارند و دشمن نیز به اهمیت این موضوع واقف است.
وی با اشاره به حملات اخیر رژیم صهیونیستی به مراکز آموزشی، پژوهشی و مدارس کشور افزود: در جریان جنگ اخیر، علاوه بر زیرساختها، مراکز علمی، پژوهشی، دانشگاهی و بیش از ۱۰۰ مدرسه در تهران هدف حمله قرار گرفتند. مدرسه میناب که جمعی از دانشآموزان آن به شهادت رسیدند، نمونهای از این حملات است. هدف قرار دادن مدارس، حتی در زمان تعطیلی، نشان میدهد دشمن آینده، فرهنگ و هویت این سرزمین را هدف گرفته است.
شیرینزاد تصریح کرد: این حملات نشان میدهد کشور در حوزه تربیت و هویتسازی مسیر درستی را دنبال میکند و به همین دلیل این مراکز مورد هدف دشمن قرار میگیرند؛ از این رو باید فعالیت و سرمایهگذاری در حوزه نوشتافزار، اسباببازی و صنایع فرهنگی بیش از گذشته تقویت شود.
وی با بیان اینکه با مسائل، آمار و مشکلات این حوزه آشنایی دارد، گفت: کمیسیون فرهنگی مجلس موضوعات مرتبط با فرهنگ، فضای مجازی، هوش مصنوعی و صنایع فرهنگی را دنبال میکند و آمادگی دارد ارتباط مستمری با فعالان این حوزه برقرار کند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پایان از آمادگی این کمیسیون برای همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر دستگاههای مرتبط خبر داد و افزود: فعالان این حوزه میتوانند با حضور در کمیسیون فرهنگی مجلس، مسائل و پیشنهادهای خود را مطرح کنند تا مجلس در حوزه قانونگذاری و از طریق دستگاههای اجرایی، حمایتهای لازم را از این صنعت به عمل آورد.
گفتنی است؛ یازدهمین نمایشگاه نوشتافزار ایرانپنکس و پنجمین نمایشگاه اسباببازی ایرانتویکس تا ۲ مردادماه، هر روز از ساعت ۱۰ تا ۱۸ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی شهر آفتاب میزبان فعالان صنعت و علاقهمندان است.