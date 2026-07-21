سیدبندی فصل بعد فوتبال لیگ نخبگان آسیا با حضور استقلال در سید یک و تراکتور در سید سه رقابت‌ها اعلام شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در فاصله یک ماه تا قرعه‌کشی مرحله گروهی فصل جدید فوتبال لیگ نخبگان آسیا، سیدبندی این مسابقات اعلام شد.

با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، الاهلی عربستان، العین امارات، السد قطر و استقلال ایران در سید یک قرار گرفتند.

در سید دو نفتچی ازبکستان، نیروی هوایی عراق، النصر عربستان و شباب الاهلی امارات حضور دارند.

الغرافه قطر، الهلال عربستان، تراکتور ایران و الوصل امارات تیم‌های سید سه هستند.

در سید چهارم هم الشمال قطر، القادسیه عربستان و دو تیم که با برگزاری دو پلی‌آف مشخص خواهند شد، حضور دارند.

دو تیمی که با برگزاری بازی پلی‌آف به مرحله گروهی خواهند رسید، برندگان دو بازی الجزیره امارات با الاتحاد عربستان و پاختاکور ازبکستان با الحسین اردن خواهند بود.

هر تیم، در مرحله گروهی با دو تیم از سید‌های یک تا چهار بازی می‌کند و به این صورت هر تیم ۸ بازی در مرحله گروهی برگزار خواهد کرد. البته تیم‌های یک کشور در این مرحله با هم رو‌به‌رو نمی‌شوند و این به معنای آن است که استقلال و تراکتور در این مرحله با هم بازی نخواهند کرد.

طبق اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، مراسم قرعه‌کشی سه‌شنبه ۲۷ مرداد در کوالالامپور مالزی برگزار می‌شود. مرحله لیگ در منطقه غرب نیز از روز‌های ۲۳ و ۲۴ شهریور آغاز خواهد شد و هر دو نماینده ایران از همان هفته نخست وارد مسابقات می‌شوند.