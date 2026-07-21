مشاور امور فرهنگی و اجتماعی استانداری البرز با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در اصلاح الگوی مصرف گفت: گفتمان‌سازی، بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و مدیریت مصرف انرژی در ادارات، از مهم‌ترین الزامات تحقق این هدف است.

اصلاح الگوی مصرف بدون مشارکت مردم و گفتمان‌سازی به نتیجه نمی‌رسد

اصلاح الگوی مصرف بدون مشارکت مردم و گفتمان‌سازی به نتیجه نمی‌رسد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، اردشیر آل‌عوض در برنامه رادیویی «رهیافت» با اشاره به اهمیت اصلاح الگوی مصرف اظهار کرد: اصلاح الگوی مصرف یکی از تأکیدات رهبر انقلاب اسلامی است، اما این مطالبه در بسیاری از موارد تنها در حد شعار باقی مانده و الگوی عملی و قابل فهمی برای شهروندان ارائه نشده است. در بسیاری از برنامه‌ها، از ظرفیت گروه‌های اجتماعی و مردم که ذی‌نفع اصلی این موضوع هستند، استفاده نشده و گاهی دستگاه‌های اجرایی نسخه‌هایی را ارائه می‌کنند که با واقعیت‌های زندگی مردم فاصله دارد.

مشاور امور فرهنگی و اجتماعی استانداری البرز با اشاره به اینکه سرانه مصرف آب هر شهروند حدود ۱۹۰ لیتر در روز است، گفت: دانشگاه‌های استان باید در تولید ادبیات علمی و فرهنگی برای ترویج اصلاح الگوی مصرف نقش‌آفرینی کنند تا این موضوع به یک باور عمومی و گفتمان اجتماعی تبدیل شود.

آل‌عوض با حضور در رادیو البرز تأکید کرد: به دلیل ضعف در گفتمان‌سازی، هنوز این باور در جامعه شکل نگرفته است که اصلاح مصرف باید از خانواده و خانه آغاز شود. تجربه نیز نشان داده است که سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های مردمی از مؤثرترین بازوان تحقق الگوی صحیح مصرف هستند و مشارکت آنان باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت مصرف برق در استان اشاره کرد و به مجری رادیو البرز گفت: افزایش بار مصرف برق در البرز عمدتاً ناشی از استفاده از تجهیزات سرمایشی است. در شرایط عادی مصرف برق استان بین ۲ هزار و ۱۰۰ تا ۲ هزار و ۲۰۰ مگاوات است، اما با افزایش بار سرمایشی، میزان مصرف به شکل قابل توجهی افزایش می‌یابد.

مشاور امور فرهنگی و اجتماعی استانداری البرز افزود: بخشی از این افزایش مصرف مربوط به دستگاه‌های اجرایی است؛ به‌گونه‌ای که برآورد‌ها نشان می‌دهد بین ۲۵ تا ۳۰ مگاوات برق در ادارات به دلیل روشن ماندن سامانه‌های سرمایشی پس از پایان ساعت اداری مصرف می‌شود که مدیریت این بخش می‌تواند نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی داشته باشد.