رئیس آموزش بهره‌برداران مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی لرستان از برگزاری ۳۲ دوره آموزشی عملی برای ۷۰۵ کشاورز در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با یک‌هزار و ۴۱۰ نفرروز آموزش، در راستای افزایش بهره‌وری و امنیت غذایی استان اجرا شده است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، در راستای تحقق اهداف سال «آموزش و ترویج» و افزایش ضریب نفوذ دانش در عرصه‌های تولیدی، اداره آموزش بهره‌برداران معاونت آموزش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان (تات) با همکاری مدیریت هماهنگی ترویج و مراکز جهاد کشاورزی استان، برنامه‌های آموزشی ویژه بهره‌برداران را در سال ۱۴۰۵ توسعه داده است.

رئیس اداره آموزش بهره‌برداران، اظهار کرد: آموزش هدفمند و کاربردی، مؤثرترین ابزار انتقال یافته‌های تحقیقاتی به عرصه تولید است. بر این اساس، دوره‌ها متناسب با نیاز‌های واقعی کشاورزان، شرایط اقلیمی، فصل تولید و نوع محصول برنامه‌ریزی شده‌اند.

نورالهی، افزود: در سه‌ماهه نخست سال، ۳۲ دوره آموزشی عملی و کاربردی در سطح مراکز جهاد کشاورزی استان برگزار شد که ۷۰۵ نفر از بهره‌برداران با یک‌هزار و ۴۱۰ نفرروز آموزش از آن بهره‌مند شدند.

نورالهی تأکید کرد: این دوره‌ها به‌صورت عملی، مهارتی و مسئله‌محور طراحی شده‌اند تا کشاورزان بتوانند آموخته‌ها را مستقیماً در مزارع، باغ‌ها و واحد‌های دامداری پیاده‌سازی کنند و فاصله دانش و عمل کاهش یابد.

وی با اشاره به ادامه این روند در تابستان ۱۴۰۵ تصریح کرد: دوره‌های آموزشی در زیربخش‌های زراعت، باغبانی و دام، متناسب با فصل، محصول و نیاز‌های هر منطقه در حال برگزاری است و محتوای آنها بر اساس مسائل روز و نیاز‌های فوری بهره‌برداران تدوین می‌شود.

رئیس اداره آموزش بهره‌برداران، آموزش را پایه اصلی توسعه کشاورزی دانست و خاطرنشان کرد: استمرار این آموزش‌ها به ارتقای دانش، اصلاح روش‌های تولید، کاهش هزینه‌ها، بهینه‌سازی مصرف نهاده‌ها و افزایش بهره‌وری منجر خواهد شد.

نورالهی در پایان تأکید کرد: کشاورزی امروز بیش از هر زمان دیگری به دانش، مهارت و تصمیم‌گیری آگاهانه نیاز دارد و تغییرات اقلیمی، محدودیت منابع آب و ضرورت تأمین غذای سالم، انتقال سریع‌تر دانش به بهره‌برداران را اجتناب‌ناپذیر کرده است.