تأکید فرماندار دنا بر برنامه ریزی برای غنیسازی اوقات فراغت جوانان
فرماندار دنا بر هماهنگی بین دستگاهی برای اجرای برنامههای فرهنگی و ورزشی و غنیسازی اوقات فراغت جوانان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد، عباس رسولی فرماندار دنا در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان با اشاره به اهمیت برنامهریزی برای اوقات فراغت نوجوانان و جوانان، گفت: هدف از برگزاری این جلسه، تدوین برنامههای منسجم برای غنیسازی اوقات فراغت جوانان و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاههای اجرایی برای اجرای برنامههای فرهنگی و ورزشی است.
عباس رسولی با تأکید بر اهمیت برگزاری مسابقات ورزشی در سطوح استانی، منطقهای و ملی افزود: این رویدادها علاوه بر معرفی ظرفیتهای فرهنگی، گردشگری و طبیعی شهرستان، زمینه ایجاد شور و نشاط اجتماعی، ترغیب جوانان به ورزش و مشارکت اجتماعی و در نهایت ارتقای سلامت جامعه را فراهم میکند.
رسولی با اشاره به ظرفیتهای مناسب شهرستان برای میزبانی رویدادهای مختلف گفت: شرایط آبوهوایی مناسب دنا در فصل تابستان فرصت مطلوبی برای برگزاری برنامههای فرهنگی و ورزشی فراهم کرده است و فرمانداری از هر برنامهای که با هماهنگی و برنامهریزی مناسب برگزار شود، حمایت خواهد کرد.
بخشدار مرکزی دنا نیز در این جلسه با تأکید بر لزوم هماهنگی در برگزاری رویدادهای ورزشی گفت: مسابقات استانی و منطقهای باید از ابتدا با برنامهریزی ادارهکل ورزش و جوانان و هماهنگی فرمانداری و سایر دستگاههای اجرایی دنبال شود تا شهرستان میزبان بتواند امکانات لازم را برای اسکان، حملونقل، امنیت، ترافیک و خدمات امدادی فراهم کند.
فاضل پورخسرو افزود: برگزاری هرگونه برنامه بدون هماهنگی با فرمانداری و شورای تأمین میتواند مشکلاتی در حوزه خدماترسانی و مدیریت رویداد ایجاد کند، از اینرو رعایت فرآیندهای قانونی و هماهنگی بین دستگاهها ضروری است.
وی با اعلام آمادگی فرمانداری برای حمایت از رویدادهای ورزشی و فرهنگی اضافه کرد: هر جا نیاز به همکاری و پشتیبانی باشد، مجموعه فرمانداری در کنار برگزارکنندگان است و از همه ظرفیتهای شهرستان برای میزبانی شایسته این برنامهها استفاده می شود.
در پایان این نشست، بر تدوین برنامه جامع اوقات فراغت جوانان، توسعه فعالیتهای فرهنگی و ورزشی، برگزاری منظم مسابقات در شهرها و روستاها و تقویت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای میزبانی رویدادهای استانی و منطقهای تأکید شد.