فرماندار دنا بر هماهنگی بین دستگاهی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و ورزشی و غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد ، عباس رسولی فرماندار دنا در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت نوجوانان و جوانان، گفت: هدف از برگزاری این جلسه، تدوین برنامه‌های منسجم برای غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و ورزشی است.

عباس رسولی با تأکید بر اهمیت برگزاری مسابقات ورزشی در سطوح استانی، منطقه‌ای و ملی افزود: این رویدادها علاوه بر معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری و طبیعی شهرستان، زمینه ایجاد شور و نشاط اجتماعی، ترغیب جوانان به ورزش و مشارکت اجتماعی و در نهایت ارتقای سلامت جامعه را فراهم می‌کند.

رسولی با اشاره به ظرفیت‌های مناسب شهرستان برای میزبانی رویدادهای مختلف گفت: شرایط آب‌وهوایی مناسب دنا در فصل تابستان فرصت مطلوبی برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی و ورزشی فراهم کرده است و فرمانداری از هر برنامه‌ای که با هماهنگی و برنامه‌ریزی مناسب برگزار شود، حمایت خواهد کرد.

بخشدار مرکزی دنا نیز در این جلسه با تأکید بر لزوم هماهنگی در برگزاری رویدادهای ورزشی گفت: مسابقات استانی و منطقه‌ای باید از ابتدا با برنامه‌ریزی اداره‌کل ورزش و جوانان و هماهنگی فرمانداری و سایر دستگاه‌های اجرایی دنبال شود تا شهرستان میزبان بتواند امکانات لازم را برای اسکان، حمل‌ونقل، امنیت، ترافیک و خدمات امدادی فراهم کند.

فاضل پورخسرو افزود: برگزاری هرگونه برنامه بدون هماهنگی با فرمانداری و شورای تأمین می‌تواند مشکلاتی در حوزه خدمات‌رسانی و مدیریت رویداد ایجاد کند، از این‌رو رعایت فرآیندهای قانونی و هماهنگی بین دستگاه‌ها ضروری است.

وی با اعلام آمادگی فرمانداری برای حمایت از رویدادهای ورزشی و فرهنگی اضافه کرد: هر جا نیاز به همکاری و پشتیبانی باشد، مجموعه فرمانداری در کنار برگزارکنندگان است و از همه ظرفیت‌های شهرستان برای میزبانی شایسته این برنامه‌ها استفاده می شود.