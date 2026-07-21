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سرپرست بهزیستی کیش، گفت: پارسال بیش از ۲۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال زایی برای توانمند سازی زنان سرپرست خانوار در کیش پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمدرضا حیدرهایی، گفت: دفتر مشاوره و امور روانشناختی بهزیستی کیش پارسال با برگزاری بیش از ۱۲۰۰ ساعت آموزش در حوزه سلامت روان و ارائه خدمات مشاوره تخصصی، در مسیر ارتقای سلامت روان و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی خدمات رسانی داشته است.
او افزود: با همکاری مرکز بهداشت کیش، زنان سرپرست خانوار تحت پوششش بهزیستی از خدمات رایگان غربالگری و ارزیابی سلامت جسمی بهرهمند شدند.
محمدرضا حیدرهایی خاطرنشان کرد: اداره بهزیستی کیش در سال گذشته با اجرای برنامه غربالگری تنبلی چشم کودکان، برای بیش از هزار و صد کودک سه تا شش سال، گامی موثر در تشخیص زودهنگام و پیشگیری از اختلالات بینایی برداشته است