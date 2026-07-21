امحای حدود سه تن مواد غذایی و بهداشتی تاریخ مصرف گذشته در هشترود
رئیس شبکه بهداشت و درمان هشترود گفت:در راستای صیانت از سلامت عمومی و ارتقای امنیت غذایی شهروندان حدود سه تن مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تاریخ مصرف گذشته، فاسد و فاقد مجوزهای قانونی با نظارت شبکه بهداشت و درمان هشترود امحا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
علیزاده گفت:حدود سه تن مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تاریخ مصرف گذشته، فاسد و فاقد مجوزهای قانونی در جریان بازرسیهای مستمر کارشناسان واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان هشترود در طول سال ۱۴۰۴ و همچنین اجرای طرح سلامت نوروز ۱۴۰۵ از مراکز تهیه، توزیع، عرضه، انبارها و واحدهای صنفی سطح شهرستان جمعآوری و توقیف شد.
علیزاده گفت: پس از طی مراحل قانونی و اخذ دستور مقام محترم قضایی، عملیات امحا بر اساس ماده ۳۱ آییننامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط و با رعایت کامل ضوابط و ملاحظات زیستمحیطی در محل جایگاه دفن پسماند شهر هشترود انجام شد.
رئیس شبکه بهداشت و درمان هشترود ضمن قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی از شهروندان درخواست میکند هنگام خرید، به تاریخ تولید و انقضا، سلامت بستهبندی، شرایط نگهداری و مجوزهای بهداشتی محصولات توجه داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی مراتب را از طریق سامانه ملی ۱۹۰ گزارش کنند.
وی گفت:بازرسیهای بهداشتی و نظارت بر مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی به صورت مستمر در سطح شهرستان ادامه خواهد داشت و با هرگونه تخلف که سلامت و امنیت غذایی شهروندان را تهدید کند مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.