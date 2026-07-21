به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ فرزانه صادق در بازدید از قطعه ۱۵ کیلومتری محور دالکی–کنارتخته در شهرستان دشتستان استان بوشهر با اشاره به پیشرفت بیش از ۸۰ درصدی این طرح در کریدور شمال–جنوب گفت: این محور سال‌ها یکی از مسیر‌های پرپیچ‌وخم و حادثه‌خیز میان استان‌های بوشهر و فارس بوده و جان بسیاری از هموطنان در این مسیر از دست رفته است.

وی با بیان اینکه این طرح بخشی از کریدور شمال–جنوب کشور به شمار می‌رود، افزود: این قطعه اکنون بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با بهره‌برداری از آن، مسیر تردد حدود ۱۱ کیلومتر کوتاه‌تر شده و ایمنی عبور و مرور به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

وزیر راه و شهرسازی با قدردانی از تلاش پیمانکاران و عوامل اجرایی طرح گفت: با وجود شرایط جنگی، محدودیت منابع مالی و حملات دشمن به استان بوشهر، اجرای این طرح در هیچ مقطعی متوقف نشده و روند عملیات اجرایی با همت پیمانکاران، حمایت استانداری و پیگیری شرکت ساخت و وزارت راه و شهرسازی ادامه یافته است.

صادق با تأکید بر اهمیت تکمیل این محور راهبردی بیان کرد: هدف‌گذاری وزارت راه و شهرسازی، بهره‌برداری از این قطعه تا پایان سال جاری است تا مردم استان‌های بوشهر و فارس و دیگر استفاده‌کنندگان از این کریدور، از مزایای آن در کاهش زمان سفر، افزایش ایمنی و بهبود دسترسی بهره‌مند شوند.