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مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان گفت: هر دستگاه اجرایی که نسبت به اخطارهای مصرف بی رویه بیتوجه باشد، علاوه بر قطع فوری برق مجموعه، مطابق ضوابط قانونی با آن برخورد خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مهدی پاکطینت با تأکید بر اجرای قاطع مقررات مدیریت مصرف برق گفت: اسامی دستگاههای اجرایی متخلف در چارچوب قوانین و مقررات به مراجع ذیربط اعلام خواهد شد تا ضمن پاسخگویی، زمینه رعایت هرچه بیشتر دستورالعملهای مدیریت مصرف فراهم شود.
وی افزود: پایش هوشمند و اجرای مقررات بدون اغماض، راهبرد اصلی شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان برای حفظ پایداری شبکه و تأمین برق مطمئن مشترکان، بهویژه بخش خانگی، است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان تأکید کرد: همکاری دستگاههای اجرایی با برنامههای مدیریت مصرف، مهمترین عامل عبور موفق از پیک بار تابستان و استمرار خدمترسانی به مردم خواهد بود.