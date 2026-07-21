هشدار سازمان ملل؛
خسارات کلاهبرداریهای برخط در آسیا-اقیانوسیه به ۸۸ میلیارد دلار رسید
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) در تازهترین گزارش خود هشدار داد: شبکههای سازمانیافته کلاهبرداری آنلاین در سال ۲۰۲۵، دستکم ۸۸.۳ میلیارد دلار از شهروندان کشورهای آسیا و اقیانوسیه سرقت کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، به نقل از (UNODC) ، مراکز سازمانیافته کلاهبرداری اینترنتی که عمدتاً در جنوب شرق آسیا مستقر هستند، با استفاده از روشهایی نظیر سرمایهگذاریهای جعلی، فیشینگ، کلاهبرداریهای عاطفی و پیامرسانها، مبالغ کلانی را از قربانیان سراسر جهان اخاذی کردهاند.
بر اساس این گزارش، این باندها اکنون ساختاری مشابه شرکتهای بزرگ پیدا کردهاند و از واحدهای تخصصی برای پولشویی، قاچاق انسان و انتقال داراییهای دیجیتال بهره میبرند. همچنین استفاده از ابزارهای پیشرفتهای، چون هوش مصنوعی، دیپفیک و رمزارزها، شناسایی این گروهها را برای نهادهای امنیتی دشوارتر کرده است.
سازمان ملل هشدار داده است که این شبکهها به دلیل فشارهای پلیسی در جنوب شرق آسیا، در حال گسترش فعالیتهای خود به آفریقا، آمریکای لاتین و برخی کشورهای خاورمیانه هستند. علاوه بر این، گزارش شده است که هزاران نفر از اتباع بیش از ۸۰ کشور با وعده استخدام، جذب شده و سپس مجبور به انجام کلاهبرداریهای آنلاین شدهاند.