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فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد از اجرای ۷۳۰ کیلومتر آتشبر در عرصههای طبیعی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ ابراهیم جانینسب، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: این اقدام با هدف کاهش خطر گسترش آتشسوزی در عرصههای طبیعی استان انجام شده و روند احداث آتشبُرها همچنان ادامه دارد.
جانینسب با اشاره به استمرار احداث آتشبر در مناطق مختلف افزود: این اقدام یکی از راهکارهای مهم برای پیشگیری از سرایت آتش در جنگلها و مراتع است.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: ایجاد آتشبُر نقش مؤثری در مهار آتشسوزیها و جلوگیری از گسترش حریق در عرصههای طبیعی دارد.