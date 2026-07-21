به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ ابراهیم جانی‌نسب، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: این اقدام با هدف کاهش خطر گسترش آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی استان انجام شده و روند احداث آتش‌بُرها همچنان ادامه دارد.

جانی‌نسب با اشاره به استمرار احداث آتش‌بر در مناطق مختلف افزود: این اقدام یکی از راهکارهای مهم برای پیشگیری از سرایت آتش در جنگل‌ها و مراتع است.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: ایجاد آتش‌بُر نقش مؤثری در مهار آتش‌سوزی‌ها و جلوگیری از گسترش حریق در عرصه‌های طبیعی دارد.