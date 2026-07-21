مدیرعامل صندوق پنبه کشور گفت؛ به دلیل بارش‌های خوب بهاری و مساعدتر شدن شرایط کشت برنج نسبت به پنبه، اغلب کشاورزان اراضی خود را به کشت برنج اختصاص دادند.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، محمد حسین کاویانی با با بیان اینکه هر زراعتی برای کشاورز باید صرفه اقتصادی داشته باشد، اظهار داشت: به دلیل با صرفه بودن تولید برنج، اغلب اراضی استان گلستان به عنوان قطب تولید پنبه، به کشت برنج اختصاص یافت و از همین رو سطح زیر کشت پنبه نسبت به قبل کاهش داشته است.

مدیرعامل صندوق پنبه کشور مقرون به صرفه نبودن را دلیل اصلی کاهش رغبت کشاورزان به کشت پنبه خواند و افزود: در کشور‌های مطرح تولیدکننده پنبه، دولت‌ها یارانه‌هایی به کشاورزان می‌دهند تا زراعت مقرون به صرفه باشد و در نتیجه تولید این محصول در این کشور‌ها جذابیت اقتصادی به همراه دارد.

وی تامین ارز تالار دوم برای واردات نخ و پنبه را یکی از دلایل مهم کاهش جذابیت اقتصادی تولید دانست و گفت: با توجه به اینکه ارز تالار دوم ارزانتر از ارز آزاد است، تمایل برای دریافت این ارز و واردات پنبه بالاست و در نتیجه، واردات نسبت به تولید داخلی جذاب‌تر است و کشاورزان داخلی امکان رقابت با بخش واردات را ندارند.

کاویانی تمایل کشاورزان به کشت محصولات دیگر، به ویژه برنج را عامل کاهش سطح زیر کشت پنبه عنوان کرد و اظهار داشت: امسال با افزایش بارش‌ها در استان گلستان، شرایط برای زراعت شالی مساعدتر شد و از آنجایی که شرایط برنج از لحاظ قیمت و تقاضا بهتر است، کشاورزان کشت برنج را ترجیح می‌دهند.

کاویانی تصریح کرد: برآورد‌ها نشان می‌دهد که امسال ۶۰ هزار تن پنبه در ایران تولید شود که نزدیک به یک سوم نیاز سالانه کشور است.