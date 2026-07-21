به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، مدیر اجرایی موکب قمربنی‌هاشم صومعه سرا با اشاره به اینکه موکبِ قمربنی هاشم صومعه سرا با ۴ کامیون اهدای نذورات مردمی به همراه ۵۰ خادم راهی کربلای معلی شد گفت: این کامیون ها حامل آب معدنی، برنج ، آرد ، روغن و دیگر موادغذایی و وسایل مورد نیاز زائران برای پذیرایی از زائران اربعین اهدائی مردم خیر و نیکوکار این شهرستان است .

مهرداد طریق افزود : این موکب روزانه پذیرای ۳هزار نفر و اسکان ۶۰۰ نفر خواهد بود.