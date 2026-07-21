به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاندار مازندران در بازدید از اداره کل تامین اجتماعی در ساری از تشکیل شورای استانداران استان‌های شمالی برای پیگیری مطالبات مشترک خبر داد.

مهدی یونسی رستمی گفت: توسعه زیرساخت‌ها، تعیین تکلیف موضوع پسروی دریای خزر، تأمین منابع پایدار و بررسی دریافت عوارض از مسافران، از مهم‌ترین محورهای فعالیت این شورا خواهد بود.

وی افزود: هم‌افزایی و هماهنگی میان استان‌های شمالی می‌تواند روند پیگیری مطالبات مشترک را تسریع کرده و زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های مؤثر در سطح ملی باشد.

استاندار مازندران همچنین با تأکید بر حمایت از تولید اظهار کرد: تعامل دستگاه‌های اجرایی با واحدهای تولیدی باید به گونه‌ای باشد که هم تولیدکنندگان متضرر نشوند و هم حقوق دولت و مردم حفظ شود.

وی تصریح کرد: تحقق این رویکرد، ضمن تقویت تولید و سرمایه‌گذاری، به پایداری اقتصاد و افزایش رضایتمندی فعالان اقتصادی منجر خواهد شد.