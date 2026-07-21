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استاندار مازندران از تشکیل شورای استانداران استانهای شمالی با هدف پیگیری مطالبات و مسائل مشترک این استانها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاندار مازندران در بازدید از اداره کل تامین اجتماعی در ساری از تشکیل شورای استانداران استانهای شمالی برای پیگیری مطالبات مشترک خبر داد.
مهدی یونسی رستمی گفت: توسعه زیرساختها، تعیین تکلیف موضوع پسروی دریای خزر، تأمین منابع پایدار و بررسی دریافت عوارض از مسافران، از مهمترین محورهای فعالیت این شورا خواهد بود.
وی افزود: همافزایی و هماهنگی میان استانهای شمالی میتواند روند پیگیری مطالبات مشترک را تسریع کرده و زمینهساز تصمیمگیریهای مؤثر در سطح ملی باشد.
استاندار مازندران همچنین با تأکید بر حمایت از تولید اظهار کرد: تعامل دستگاههای اجرایی با واحدهای تولیدی باید به گونهای باشد که هم تولیدکنندگان متضرر نشوند و هم حقوق دولت و مردم حفظ شود.
وی تصریح کرد: تحقق این رویکرد، ضمن تقویت تولید و سرمایهگذاری، به پایداری اقتصاد و افزایش رضایتمندی فعالان اقتصادی منجر خواهد شد.