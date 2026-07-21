پخش زنده
امروز: -
شاخص کل بورس در پایان معاملات سه شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵ با افزایش بیش از ۷۴ هزار واحدی، در سطح ۴ میلیون و ۸۸۷ هزار واحد ایستاد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، شاخص کل هموزن هم با افزایش بیش از ۲۶ هزار واحد به محدودهی یک میلیون و ۳۴۶ هزار واحد رسید.
بررسی جریان نقدینگی نشان میدهد بیش از ۳ هزار میلیارد تومان ورود پول به سهام، حق تقدم و صندوقهای سهامی داشتیم و بیشترین ورود پول حقیقی به گروههای فلزات اساسی، محصولات دارویی و فرآوردههای نفتی اختصاص داشت.
همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستدهای امروز به ۲۶ هزار میلیارد تومان رسید.
در مجموع ۹۴ درصد بازار معادل حدود ۶۰۱ نماد در محدودهی مثبت معامله شدند.