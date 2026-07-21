معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، در احکام جداگانه، دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر و مشاور امور استان‌های این معاونت را منصوب کرد.

به‌ گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در احکام جداگانه از سوی انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، حسن مومنی به‌عنوان دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر و هانی رستگاران به‌عنوان مشاور امور استان‌های معاونت گردشگری منصوب شدند.

محسنی بندپی ، مومنی را مدیری برخوردار از تجربه، دانش تخصصی، نگاه راهبردی، نظم، انضباط و اخلاق حرفه‌ای توصیف کرد و گفت : اطمینان دارم حضور او در ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، زمینه‌ساز تحولات مؤثر در ارتقای کیفیت خدمات، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و جلب رضایت هرچه بیشتر مردم و گردشگران خواهد بود.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به جایگاه قانونی ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر افزود: این ستاد بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۲ تشکیل شد تا با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، زمینه‌ساز سفر‌هایی ایمن، مطلوب و رضایت‌بخش برای هم‌وطنان باشد. امروز نیز تحقق این مأموریت، بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام، هم‌افزایی و مدیریت راهبردی است.

وی توسعه گردشگری داخلی را از مهم‌ترین مأموریت‌های این ستاد برشمرد و گفت: در کنار ارتقای کیفیت سفر‌های داخلی، شناسایی و معرفی مقاصد نوظهور گردشگری نیز از اهداف راهبردی ستاد به شمار می‌رود؛ رویکردی که می‌تواند به توزیع متوازن سفر، رونق مناطق کمتر شناخته‌شده و تحقق توسعه پایدار گردشگری در کشور منجر شود.

محسنی بندپی افزود: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، تمامی دستگاه‌های عضو ستاد موظف‌اند در سطح معاونان خود در جلسات حضور فعال داشته باشند و با مشارکت مؤثر، در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های ملی حوزه سفر نقش‌آفرینی کنند. انتظار داریم با مدیریت حسن مومنی، ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر وارد مرحله‌ای تازه از نوآوری، هماهنگی و ارتقای عملکرد شود.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی همچنین با اشاره به معرفی هانی رستگاران به‌عنوان مشاور امور استان‌های معاونت گردشگری، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و تعامل مؤثر با مدیران‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان‌ها، ادارات کل و دفاتر تخصصی معاونت گردشگری و سایر واحد‌های ستادی و استانی تأکید کرد و از مشاور جدید خواست در راستای تحقق سیاست‌ها، برنامه‌ها و اهداف معاونت گردشگری، اهتمام ویژه‌ای نسبت به مأموریت‌های محوله داشته باشد.