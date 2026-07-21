امسال شش کارگروه، برنامه ریزی و اجرای برنامه‌های کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین حسینی هرمزگان را برعهده دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مسئول کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین حسینی هرمزگان گفت: تبیین مقاومت، حماسه سازی از تشییع میلیونی رهبر، اجرای برنامه‌های فرهنگی و پاسخگویی به شبهات از برنامه‌های اجرایی این کمیته در موکب‌های هرمزگان است.

حجت الاسلام والمسلمین حاجبی افزود: حدود ۱۵۰ روحانی و مبلغ خانم هم به موکب‌ها اعزام می‌شوند.

مسئول کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین حسینی هرمزگان از مردم خواست درکنار مراسم پیاده روی اربعین، در میدان نیز همچنان حضوری پرشور داشته باشند.

از پرچم شعار امسال اربعین حسینی هم رونمایی شد.