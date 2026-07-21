علیرضا عرب در ماده ۵۰ متر قورباغه و امیرعلی ثابتی در ماده ۵۰ متر آزاد رقابت‌های شنا رده‌های سنی قهرمانی آسیا، فینالیست شدند.

شنا رده‌های سنی قهرمانی آسیا؛ عرب و ثابتی فینالیست شدند

شنا رده‌های سنی قهرمانی آسیا؛ عرب و ثابتی فینالیست شدند

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان ایران در دوازدهمین دوره رقابت‌های ورزش‌های آبی رده‌های سنی قهرمانی آسیا در رشته‌ی شنا عملکرد موفقی در مرحله مقدماتی داشتند.

در این مسابقات، علیرضا عرب در مرحله مقدماتی ماده ۵۰ متر قورباغه با ثبت زمان ۲۸.۷۰ ثانیه زودتر از سایر رقبا از خط پایان عبور کرد و در گروه دوم مقدماتی عنوان نخست را به خود اختصاص داد.

همچنین در ماده ۵۰ متر آزاد، امیرعلی ثابتی با زمان ۲۳.۵۲ ثانیه در جایگاه دوم گروه دوم مقدماتی قرار گرفت و به فینال راه یافت.

دانیال جهانگیری دیگر نماینده ایران با ثبت زمان ۲۳.۸۰ ثانیه در جایگاه دهم مجموع مرحله مقدماتی قرار گرفت و از راهیابی به فینال بازماند.