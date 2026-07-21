به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سجاد دادپور، دبیر نخستین جشنواره استانی عکس «خطایی» اردبیل، گفت: سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری با همکاری انجمن سینمای جوانان ایران دفتر اردبیل، نخستین جشنواره استانی عکس «خطایی» را با عنوان «این شهر قصه دارد...» با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و کالبدی شهر، ثبت روایت‌های تصویری از سیمای امروز اردبیل و ایجاد آرشیوی ماندگار از هویت شهری برگزار می‌کند.

وی با اشاره به محور‌های جشنواره افزود: عکاسان در مدت برگزاری جشنواره، با نگاه مستند، هنری و خلاقانه، شهر اردبیل را در محور‌های هویت و سیمای شهری؛ چهره امروز اردبیل، میدان‌ها، خیابان‌ها، پل‌ها، محله‌ها و منظر شهری، معماری؛ بنا‌های تاریخی، معماری معاصر، جزئیات معماری و بازآفرینی شهری، مبلمان و طراحی شهری؛ المان‌های شهری، فضا‌های عمومی، پارک‌ها، نورپردازی، مبلمان شهری و کیفیت محیط زیر روایت خواهند کرد.

دادپور با بیان سایر محور‌های این جشنواره گفت: زندگی شهری؛ حضور شهروندان، تعاملات اجتماعی، مشاغل، فرهنگ زندگی و جریان روزمره شهر، طبیعت در شهر؛ رودخانه، فضای سبز، پارک‌ها و ارتباط طبیعت با کالبد شهر، اردبیل؛ شهر گردشگری؛ ظرفیت‌های گردشگری، اماکن شاخص، فضا‌های فرهنگی، بازار‌ها و جاذبه‌های شهری و روایت خلاق؛ نگاه هنرمندانه و روایت شخصی از شهر اردبیل با عنوان «اردبیل من» در قالب تک‌عکس یا مجموعه‌عکس از دیگر محور‌های این جشنواره است.

دبیر نخستین جشنواره استانی عکس خطایی اردبیل گفت: این جشنواره به‌صورت حضوری برگزار می‌شود و عکاسان منتخب طی ۲ روز در شهر اردبیل براساس محور‌های اعلام‌شده به عکاسی خواهند پرداخت شرکت در جشنواره از طریق ثبت‌نام و تکمیل رزومه در دفتر انجمن سینمای جوانان اردبیل امکان‌پذیر است و هیأت انتخاب از میان متقاضیان، ۳۰ عکاس را انتخاب خواهد کرد.

دادپور بیان کرد: جشنواره در ۲ بخش برگزار می‌شود؛ بخش اصلی ویژه تک‌عکس و مجموعه‌عکس با دوربین حرفه‌ای و بخش مردمی تلفن همراه ویژه تک‌عکس و محور‌های جشنواره شامل هویت و سیمای شهری، معماری، مبلمان شهری، زندگی شهری، طبیعت در شهر، گردشگری و روایت خلاق با عنوان «اردبیل من» می‌باشد.

وی در پایان تأکید کرد: ثبت‌نام از ۲۶ تا ۳۰ تیر در محل انجمن سینمای جوانان انجام می‌شود و جوایز بخش اصلی شامل ۱۰، ۸ و ۶ میلیون تومان به همراه تندیس و لوح افتخار است و در بخش تلفن همراه، ۱۰ عکاس منتخب هر کدام ۵ میلیون تومان دریافت می‌کنند علاقه‌مندان می‌توانند با شماره ۰۴۵۳۳۲۳۶۸۱۰ تماس بگیرند.