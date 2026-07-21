به مناسبت هفته بهزیستی، نمایشگاه صنایع دستی و محصولات بومی - محلی در بستک گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس اداره بهزیستی شهرستان بستک گفت: نمایشگاه صنایع دستی و محصولات بومی - محلی با هدف حمایت از توانمندی‌های سالمندان و مددجویان براساس برنامه‌های توانبخشی روستایی - شهری، به مدت دو روز برپاست.

عزیز براندیش افزود: در این نمایشگاه محصولات بافتنی، کیف و کفش، تابلوی نقاشی، حصیربافی و دیگر صنایع دستی عرضه می‌شود.

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وی گفت: دو هزار و ۱۳۱ معلول، زیرپوشش اداره بهزیستی شهرستان بستک هستند.

این نمایشگاه تا فردا در اداره بهزیستی بستک برای بازدید علاقمندان برپاست.