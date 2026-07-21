به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سلیمان نظری‌دوست در نشست ستاد اربعین حسینی با بیان اینکه برای ارتقای کیفیت خدمات در برخی نقاط پرتردد تا چهار موکب به‌صورت همزمان مستقر می‌شوند گفت: از مجموع مواکب ۱۴ موکب در مسیر رفت زائران در ۶ نقطه و ۱۲ موکب در مسیر برگشت در ۵ نقطه به زائران خدمت‌رسانی خواهند کرد.

او با اشاره به آمادگی کامل شهرستان برای میزبانی از زائران تأکید کرد: این مواکب از پنجم تا شانزدهم مردادماه در مسیر تردد زائران مستقر خواهند بود و با ارائه خدمات فرهنگی، رفاهی، اسکان و پذیرایی، پذیرای عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) خواهند بود.

فرماندار اسدآباد با اشاره به قرار گرفتن اسدآباد در مسیر اصلی تردد زائران اربعین تصریح کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار زائر در ایام اربعین از گردنه اسدآباد عبور خواهند کرد.

نظری دوست افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی، امدادی، انتظامی و خدمات‌رسان با هماهنگی کامل برای ارائه خدمات مطلوب و تأمین امنیت و رفاه زائران در آماده‌باش کامل قرار دارند.