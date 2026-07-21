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همایش استانی روز خبرنگار امسال با حمایت استاندار مازندران و برای نخستینبار پس از سالها در مرکز استان برگزار میشود و ساری میزبان بزرگترین گردهمایی اصحاب رسانه مازندران خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در آستانه هفدهم مرداد، نشست هماهنگی برگزاری همایش استانی روز خبرنگار با حضور مسئولان فرهنگی، اجرایی و فعالان رسانهای مازندران برگزار و بر برگزاری مراسمی در شأن اصحاب رسانه در مرکز استان تأکید شد.
سرپرست فرمانداری ساری گفت: امروز رسانه دیگر در چارچوبهای سنتی محدود نیست و با گسترش فضای مجازی، خبر بدون مرز منتشر میشود و از همین رو دقت، سرعت، صداقت و مسئولیتپذیری در انتشار اخبار اهمیت دوچندانی دارد.
بهروز اسکندرنیا افزود: سرمایه اصلی رسانه اندیشه است و رسانه زمانی میتواند نقش اثرگذار خود را ایفا کند که مبتنی بر تفکر، تحلیل و آگاهی باشد.
وی با اشاره به شرایط جنگ رسانهای، بر نقش خبرنگاران در تبیین واقعیتها، تقویت وحدت ملی و مقابله با روایتهای تحریفشده تأکید کرد و گفت: برگزاری مراسم روز خبرنگار باید در شأن اصحاب رسانه باشد و در عین حال شرایط کشور، ایام ماه صفر و فضای حزن ناشی از شهادت رهبر شهید و شهدای جنگ تحمیلی نیز در طراحی برنامهها مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران نیز گفت: همایش روز خبرنگار که در سالهای گذشته عمدتاً در غرب استان برگزار میشد، امسال با تصمیم اتخاذ شده در مرکز استان و شهر ساری برگزار خواهد شد.
محمد محمدی افزود: با حمایت استاندار مازندران، حدود ۲ میلیارد تومان برای تکریم و حمایت از خبرنگاران استان پیشبینی شده است.
وی تالار مرکزی ساری را محل برگزاری این مراسم اعلام کرد و گفت: این مجموعه ظرفیت پذیرایی از حدود ۷۰۰ نفر از خبرنگاران و فعالان رسانهای استان را دارد و برای اجرای برنامه نیز از یک مجری شناختهشده ملی دعوت خواهد شد.
مدیرعامل خانه مطبوعات مازندران نیز بر تشکیل کارگروه تخصصی برای برنامهریزی و پشتیبانی مراسم تأکید کرد و گفت: اجرای مطلوب این همایش نیازمند هماهنگی دقیق در بخشهای اجرایی و خدماتی است.
در پایان این نشست، حاضران بر ضرورت برگزاری مراسمی درخور شأن خبرنگاران، تقویت همگرایی میان رسانهها و بهرهگیری از ظرفیت اصحاب رسانه در تبیین دستاوردها و تقویت سرمایه اجتماعی استان تأکید کردند.