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رئیس مرکز ملی آمار ایران: مرکز آمار با برگزاری جلسات استانی و بین بخشی، گامهای نهایی برای اجرای سرشماری مسکن و نفوس را در آبان ۱۴۰۵ برمی دارد.
غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز ملی آمار ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری صداوسیما، از برگزاری جلسات ستاد سرشماری سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: چندین جلسه ستاد سرشماری استانها برگزاری شده است. امروز هم با هماهنگی استانها و دستگاههای دخیل در سرشماری ثبتی مبنا به بررسی درصد خطاها و مشکلات احتمالی در سرشماری پرداخته شد.
وی افزود: این سرشماری که آبان سال ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد برای اولین بار روشی متفاوت با سالهای گذشته را تجربه خواهد کرد. به نحوی که مراجعه حضوری ماموران آمار کشور به صورت نمونهای انجام خواهد شد.
گودرزی بیان کرد: آزمایشهای اولیه سرشماری ثبتی مبنا در سال گذشته انجام شده و مرحله بعدی این آزمایش، دستگاهی و بی بخشی خواهد بود.
رئیس مرکز آمار ایران گفت: به علت گستردگی این روش آمارگیری، فرآیندها بارها مورد سنجش قرار گرفته است و دستگاههای متولی نیز در حالت آمادگی کامل برای برگزاری آن هستند.
این مقام مسئول در پایان با توصیه به دستگاهها و عموم مردم اعلام کرد: مردم در ارائه اطلاعات به ماموران آمار حداکثر دقت را داشته باشند زیرا که ثبت این اطلاعات و ذخیره داده ها، در بسیاری از تصمیم گیریهای کلان کشوری تاثیر بسزایی خواهد داشت.