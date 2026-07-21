رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان نوشت‌افزار کشور گفت: حضور گسترده فعالان این صنعت در یازدهمین نمایشگاه نوشت‌افزار، نماد تداوم تولید و امید به آینده، با وجود چالش‌های اقتصادی و شرایط منطقه است.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای محمودرضا صنعتکار، در آیین افتتاح یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی نوشت‌افزار ایران پنکس، گفت: برگزاری این نمایشگاه در شرایط کنونی تنها یک رویداد تخصصی و تجاری نیست، بلکه نمادی از ایستادگی، مسئولیت‌پذیری و امید فعالان این صنعت در برابر مشکلات اقتصادی و شرایط دشوار کشور است.

وی با اشاره به چالش‌های پیش روی صنعت نوشت‌افزار افزود: نوسانات شدید نرخ ارز، افزایش هزینه تأمین مواد اولیه، دشواری‌های قیمت‌گذاری، شرایط ناشی از جنگ و تحولات منطقه و همچنین بی‌ثباتی در روند آموزش حضوری و مجازی، فشار‌های قابل توجهی را بر تولیدکنندگان و بازار نوشت‌افزار وارد کرده است.

صنعتکار حضور تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و شرکت‌های فعال در این نمایشگاه را نشانه تعهد و باور به آینده این صنعت دانست و گفت: مشارکت فعال مجموعه‌های این حوزه نشان می‌دهد که صنعت نوشت‌افزار با وجود همه فشارها، مسیر تولید و توسعه را رها نکرده است.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان نوشت‌افزار کشور با قدردانی از مشارکت شرکت‌ها و فعالان این حوزه اظهار کرد: این همراهی، سرمایه ارزشمند صنف نوشت‌افزار است و نشان می‌دهد ریشه‌های این صنعت عمیق‌تر از آن است که با چالش‌های مقطعی از حرکت باز بماند.

وی تأکید کرد: عبور از شرایط فعلی نیازمند همدلی، برنامه‌ریزی، حمایت از تولید داخلی، انسجام صنفی و نگاهی واقع‌بینانه، اما امیدوارانه به آینده است.

صنعتکار در پایان ابراز امیدواری کرد برگزاری این نمایشگاه علاوه بر ایجاد فرصت‌های تجاری، زمینه‌ساز گسترش همکاری‌ها، افزایش هم‌افزایی و ترسیم افقی روشن‌تر برای آینده صنعت نوشت‌افزار کشور باشد.

یازدهمین نمایشگاه نوشت‌افزار ایرانپنکس و پنجمین نمایشگاه اسباب‌بازی ایرانتویکس تا ۲ مردادماه، هر روز از ساعت ۱۰ تا ۱۸ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر آفتاب میزبان فعالان صنعت و علاقه‌مندان خواهد بود.