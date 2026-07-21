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براثر حمله جنایتکارانه دشمن آمریکایی، به تأسیسات آبرسانی غرب شهرستان جاسک ۵۰ میلیارد تومان خسارت وارد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان گفت: در این حمله تأسیسات آب شیرینکن روستای بونجی جاسک که آب آشامیدنی حدود ۲۰ روستا با جمعیت بیش از ده هزار تن را تأمین میکرد، تخریب شد.
عبدالحمید حمزهپور افزود: این خسارت به ایستگاه پمپاژ شامل ساختمان با زیربنای حدود ۳۰ مترمربع، تابلوهای برق، الکتروموتورها، الکترو پمپهای نصب شده برای پمپاژ آب از دریا، خط انتقال آب، شبکه برق و ترانس تأمینکننده انرژی تخریب شد.
وی گفت: از نخستین ساعات خروج این تأسیسات از مدار، بیش از ۱۰ دستگاه تانکر آبرسانی به منطقه اعزام، و توزیع آب آشامیدنی میان روستاهای زیرپوشش آغاز شد.
حمزه پور افزود: همزمان نیروهای شرکت آبفا و مجموعه شرکت آفتاب، به عنوان سرمایهگذار و بهرهبردار تأسیسات آب شیرینکن، به صورت شبانهروزی در محل حضور یافتند و با تلاش جهادی و بیوقفه، موفق شدند در کمتر از ۴۸ ساعت این تأسیسات را به صورت موقت وارد مدار بهرهبرداری کنند.
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مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان گفت: از شب گذشته آبشیرینکن دوباره وارد مدار شده و آب آشامیدنی در حال تأمین است، البته بازسازی اساسی همچنان ادامه دارد و ساختمان جدید ساخته میشود.
آب شیرین کن روستای بونجی جاسک بامداد شنبه ۲۷ تیرماه، مورد حمله دشمن تروریستی آمریکا قرار گرفت و تخریب شد.