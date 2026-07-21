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دانشگاه اصفهان میزبان سی و یکمین المپیاد علمی دانشجویی کشور در ۲۴ رشته در دوم مرداد ماه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان گفت: مرحله غیر متمرکز سی و یکمین المپیاد علمی دانشجویی منطقه ۶ کشور، روز جمعه پیش رو (۲ مرداد ۱۴۰۵) در دو نوبت صبح و بعد ازظهر در دانشگاه اصفهان برگزار میشود.
محمدرضا عابدی افزود: سی و یکمین المپیاد علمی دانشجویی کشور در ۲۴ رشته زبان و ادبیات فارسی، علوم جغرافیایی، علوم اقتصادی، علوم قرآن و حدیث، تفسیر، علوم تربیتی، حقوق، روانشناسی، علوم زمین، شیمی، فیزیک، زیست شناسی، آمار ریاضی و رشتههای مهندسی برق، کامپیوتر، صنایع، مکانیک، شیمی، مواد و متالورژی، عمران، طراحی صنعتی، تولید و ژنتیک گیاهی، علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی و مهندسی بافت برگزار میشود و دانشگاه اصفهان میزبان تمامی این رشته هاست.
المپیاد علمی غیر متمرکز هرساله در مناطق ۱۰ گانه کشور و به طور معمول در دانشگاه شاخص هر منطقه برگزار میشود و افراد برتر این آزمون به مرحله دوم که آزمون تشریحی است راه پیدا خواهند کرد.
هر ساله سازمان سنجش حدود ۲۴ رشته را مختص به المپیادهای علمی دانشجویی در دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد منتشر میکند.
دانشگاه اصفهان با بیش از ۷۰ سال قدمت یکی از دانشگاههای جامع و برتر کشور محسوب میشود، این دانشگاه با احتساب دانشکدههای خوانسار و شهرضا دارای حدود ۱۹ هزار و ۴۱۸ دانشجو، ۶۶۰ عضو هیئت علمی در ۴۱۰ رشته تحصیلی است.
دانشگاه اصفهان بهعنوان یکی از دانشگاههای جامع و مادر کشور، با بهرهگیری از زیرساختهای پژوهشی و کادر علمی مجرب، همواره در صف اول توسعه دانشبنیان و پاسخگویی به نیازهای جامعه قرار داشته است.