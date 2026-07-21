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رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لاهیجان از پاکسازی گیاه مهاجم سنبل آبی از آب بندان «کهنه رودپشت» به وسعت ۲ و نیم هکتار با هدف حفاظت از پهنههای آبی و حفظ تنوع زیستی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علی امیری گفت: با همکاری بخشداری رودبنه، عملیات جمعآوری گیاه مهاجم سنبل آبی در آب بندان «کهنه رودپشت» به وسعت ۲ و نیم هکتار با استفاده از بیل مکانیکی اجرا شد.
وی افزود: هفته آینده نیز عملیات پاکسازی تکمیلی با مشارکت دستگاههای اجرایی مرتبط ادامه خواهد یافت و ساقهها، ریشهها و بقایای باقیمانده این گیاه مهاجم به صورت دستی جمعآوری میشود تا سنبل آبی از این آبندان به صورت کامل جمع آوری شود.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لاهیجان با اشاره به آثار مخرب این گونه غیربومی و مهاجم افزود: سنبل آبی از خطرناکترین گونههای مهاجم گیاهی در اکوسیستمهای آبی به شمار میرود که به دلیل رشد و تکثیر بسیار سریع، موجب کاهش اکسیژن محلول در آب، اختلال در گردش طبیعی آب، تهدید زیستگاه آبزیان، کاهش تنوع زیستی و اُفت کیفیت زیستی تالابها و آبندانها میشود و حذف مستمر آن از اولویتهای مدیریت زیست محیطی منطقه است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لاهیجان با قدردانی از همکاری بخشداری رودبنه و دیگر دستگاههای مرتبط، گفت: حفاظت از تالابها و آبندانهای ارزشمند گیلان و مقابله با گونههای مهاجم، به همکاری مستمر دستگاههای اجرایی، نهادهای محلی و مشارکت آگاهانه مردم نیاز دارد.