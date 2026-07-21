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مدیرکل امور عشایر خوزستان از برپایی موکب شهدای عشایر خوزستان در مرز چذابه به مناسبت اربعین حسینی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای استان خوزستان، نوروز جمالپور گفت: با هدف خدمت رسانی و میزبانی از زوار اربعین حسنیی، موکب شهدای عشایر خوزستان از روز پنجم مرداد در عمود ۶۷شهرمواکب چذابه برپا میشود.
وی ضمن تاکید بر اهمیت خدمات رسانی به زوار حسینی افزود: عشایر نماد غیرت و صلابت ایران اسلامی هستند و برپایی این موکب علاوه بر خدمات رسانی به عاشقان حسینی پیوند عمیق این قشرغیورجامعه را با فرهنگ ناب حسینی به نمایش میگذارد.
مدیر کل امور عشایر خوزستان در پایان بر استفاده از تمام ظرفیتهای خودجوش عشایر و همه همکاران ستادی وشهرستانی و شرکتهای تعاونیهای عشایری در خدمات رسانی به عاشقان حسینی کرد.