خادمان موکب «صاحب‌الزمان» جغتای با بدرقه مردم و مسئولان، عازم کشور عراق شدند تا خدمت‌رسانی به زائران پیاده‌روی اربعین حسینی را آغاز کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، عباس جبله، مسئول ستاد بازسازی عتبات شهرستان جغتای گفت: گروهی از خادمان اربعین حسینی که هرسال در موکب «آقا صاحب‌الزمان (عج)» واقع در ۲۵ کیلومتری مسیر نجف به کربلا (عمود ۸۲۸) مستقر می‌شوند، تا به زائرین اربعین حسینی ارائه خدمت نمایند.

وی با اشاره به ماهیت خدمات این موکب افزود: خادمان جغتایی در این موکب، تمام توان خود را برای ارائه خدمات رفاهی از جمله غذایی، اسکان، برنامه‌های فرهنگی، خدمات بهداشتی و سایر نیازمندی‌های زائرانِ همایش عظیم پیاده‌روی اربعین به کار خواهند گرفت.