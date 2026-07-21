پایان امتحانات نهایی پایه دوازدهمی های البرز تا ۱۲ مرداد
مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز از ادامه برگزاری امتحانات نهایی دانشآموزان پایه دوازدهم خبر داد و گفت: تاکنون چهار آزمون برگزار شده و امتحانات این پایه ۱۲ مرداد به پایان میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز
، فرزاد شعبانی مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز در گفتوگو با بخش خبری ۲۰ سیمای البرز اظهار کرد: در مجموع ۴۹ هزار دانشآموز در پایههای یازدهم و دوازدهم استان مشغول به تحصیل هستند و امتحانات نهایی پایه دوازدهم از روز یکشنبه ۲۱ تیرماه آغاز شده و دانشآموزان تاکنون آزمون چهار درس را پشت سر گذاشتهاند. بر اساس برنامهریزی انجام شده، این امتحانات ۱۲ مردادماه به پایان خواهد رسید. همچنین دانشآموزان پایه یازدهم نیز تاکنون در سه درس امتحان دادهاند.
وی با اشاره به افتخارآفرینی دانشآموزان استان در عرصههای بینالمللی گفت: دو دانشآموز البرزی، علیرضا شریفی و امیرحسین نصرتی، موفق به کسب مدال طلای المپیاد جهانی در رشتههای زیستشناسی و ریاضی شدند. نتایج المپیادهای جهانی شیمی و زمینشناسی نیز در ادامه اعلام خواهد شد.
وی همچنین از آغاز فرآیند هدایت تحصیلی حدود ۴۰ هزار دانشآموز پایه نهم خبر داد و تأکید کرد: دانشآموزان و خانوادهها در انتخاب رشته، علاوه بر علاقه و استعداد، به آینده شغلی، مهارتآموزی، شرایط بازار کار و وضعیت اشتغال فارغالتحصیلان توجه ویژه داشته باشند تا انتخابی آگاهانه و متناسب با آینده تحصیلی و حرفهای خود انجام دهند.