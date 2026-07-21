فرمانده سپاه امام علی بن ابی‌طالب (ع) قم با قدردانی از تلاش‌های رسانه ملی در پوشش آیین بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: صداوسیما با ثبت تصاویر حضور میلیونی مردم، این رویداد تاریخی را برای آیندگان ماندگار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، فرمانده سپاه امام علی بن ابی‌طالب (ع) قم در آیین قدردانی از عوامل رسانه‌ای مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی، از تلاش‌های خبرنگاران، تصویربرداران و عوامل فنی رسانه ملی قدردانی کرد.

سردار فتح‌الله جمیری با بیان اینکه صداوسیما در طول سال نقش مهمی در انعکاس رویداد‌های مختلف دارد، گفت: پوشش رسانه‌ای نماز باشکوه و آیین بدرقه رهبر شهید، یکی از ماندگارترین اقدامات رسانه ملی بود که توانست حضور پرشور مردم را به تصویر بکشد.

وی با اشاره به بیش از ۱۴۰ روز تلاش مستمر عوامل رسانه ملی در پوشش رسانه‌ای حضور مردم در سنگر خیابان، افزود: حضور شبانه‌روزی خبرنگاران، تصویربرداران و عوامل فنی موجب شد تصاویر حضور چندین میلیونی مردم به بهترین شکل ثبت و به جهانیان مخابره شود.

فرمانده سپاه امام علی بن ابی‌طالب (ع) قم تأکید کرد: ثبت این رویداد تاریخی، ادای دین کوچکی به سال‌ها مجاهدت رهبر شهید بود و رسانه ملی با انعکاس این حماسه، آن را برای نسل‌های آینده ماندگار ساخت.