

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان کشورمان از امروز در سایت تیراندازی با کمان ورزشگاه آزادی آغاز شد. این اردو تا ۱۸ مردادماه ادامه خواهد داشت.

اسامی کمانداران به شرح زیر است:

کامپوند بانوان:

۱. بیتا عاشق زاده

۲. گیسا بایبوردی

۳. شیوا بختیاری

کامپوند مردان:

۱. آرمین پاکزاد

۲. فرهنگ خداپرست

۳. میلاد رشیدی

سرمربی:

اسماعیل عبادی

مربی:

سودابه صادقی

سرپرست:

امین قنبری

ریکرو بانوان:

۱. مبینا فلاح

ریکرو مردان:

۱. صادق اشرفی

۲. محمدحسین گلشنی

۳. رضا شبانی

مربی:

لیلا سخایی

سرپرست:

امین قنبری