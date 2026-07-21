پخش زنده
امروز: -
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه جبران عقبماندگی تحصیلی دانشآموزان در ایام جنگ به برنامههای پایگاههای تابستانی اضافه شده است، گفت: در همین راستا از ظرفیت نیروهای حقالتدریس که برای نخستین بار در طول تاریخ آموزش و پرورش در فصل تابستان مشغول فعالیتند، استفاده می کنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجید پارسا در حاشیه افتتاح نمادین پایگاههای تابستانی شهر تهران گفت: در این مراسم حدود ۵۰ غرفه پیشبینی شده بود که در آن کالاهای تولیدی دانشآموزان، بازیها، فعالیتهای خلاقانه، آثار هنری و برنامههای ورزشی به نمایش درآمد.
وی با بیان اینکه امسال برنامهریزی گستردهای برای فعالیتهای تابستانی انجام شده است، افزود: در شهر تهران حدود هزار و ۵۰۰ پایگاه تابستانی در مدارس و کانونها طراحی شد، همچنین برای نخستین بار پژوهشسراهای دانشآموزی نیز فعال و به چرخه پایگاههای تابستانی اضافه شدند تا در حوزه علم، پژوهش و خلاقیت خدمات متنوعی به دانشآموزان ارائه شود و این مراکز بتوانند نقش مؤثری در ارتقای توانمندیهای علمی دانشآموزان ایفا کنند.
پارسا با بیان اینکه بنا به دستور وزیر آموزش و پرورش، موضوع جبران عقبماندگی تحصیلی دانشآموزان در ایام جنگ به برنامههای پایگاههای تابستانی اضافه شده است ادامه داد: در همین راستا از ظرفیت همکاران آموزشی و نیروهای حقالتدریس استفاده میکنیم که برای نخستین بار در طول تاریخ آموزش و پرورش در فصل تابستان مشغول فعالیت هستند، حقوق دریافت میکنند و از توانمندی آنان برای اجرای این برنامه بهره گرفته میشود.
وی با بیان اینکه این برنامه در قالب طرح حامی برای دانشآموزان دوره ابتدایی و طرح تقویت برای دانشآموزان دوره متوسطه اجرا خواهد شد گفت: تلاش میکنیم بخشی از عقبماندگیهای تحصیلی دانشآموزان از این طریق جبران شود.
وی با بیان اینکه حدود ۴۰۰ هزار دانشآموز برای حضور در این پایگاهها پیشبینی شدهاند، افزود: حضور دانشآموزان در این برنامهها کاملاً اختیاری است و خود دانشآموزان و خانوادهها میتوانند نسبت به انتخاب پایگاه مورد نظر اقدام کنند. همچنین تلاش کردهایم پراکندگی پایگاهها به گونهای باشد که در همه محلهها دسترسی دانشآموزان به این مراکز به آسانی امکانپذیر باشد.
پارسا با بیان اینکه این پایگاهها تا ۱۵ شهریور فعال خواهند بود ادامه داد: البته امسال به دلیل شرایط ناشی از جنگ و اینکه سال تحصیلی با تأخیر به پایان رسید، آغاز فعالیت پایگاههای تابستانی نسبت به سالهای گذشته با تأخیر انجام شد و به همین دلیل زمان فعالیت آنها نیز تا نیمه شهریور ادامه خواهد داشت. پس از پایان فعالیت پایگاههای تابستانی، از ۱۵ شهریور برای آغاز فعالیتهای آموزشی و برنامهریزیهای مربوط به سال تحصیلی جدید آماده خواهیم شد.
وی با بیان اینکه همانگونه که بانکها، شهرداریها و سایر بخشهای خدماتی کشور در حال فعالیت هستند، فعالیتهای آموزشی و تربیتی آموزش و پرورش نیز نباید متوقف شود و در شرایط عادی به کار خود ادامه خواهد داد اظهار کرد: البته شرایط کشور سیال است و اگر شرایطی ایجاد شود که فعالیت بخشهای مختلف جامعه تحت تأثیر قرار گیرد و مراجع ذیصلاح از جمله شورای امنیت کشور تصمیمی درباره تعطیلی این فضاها اتخاذ کنند، آموزش و پرورش نیز تابع همان تصمیم خواهد بود، اما تا زمانی که از نظر امنیتی مشکلی وجود نداشته باشد و تصمیمی برای تعطیلی اتخاذ نشود، پایگاههای تابستانی مطابق برنامه به فعالیت خود ادامه خواهند داد.